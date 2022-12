Novo za Kailijevo: danes bodo sprožili postopek za razrešitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijska policija je sicer v ponedeljek preiskala pisarne v Evropskem parlamentu. "V okviru preiskave suma podkupovanja v Evropskem parlamentu z namenom vplivanja na njegove odločitve je belgijska policija prvič preiskala prostore parlamenta v Bruslju," so v ponedeljek sporočili z belgijskega državnega tožilstva.

V priporu so štirje ljudje, med njimi neuradno tudi podpredsednica parlamenta Eva Kaili in še trije italijanski državljani, med katerimi je tudi partner Kailijeve Francesco Giorgi. Giorgi je sicer asistent v Evropskem parlamentu.

Metsola: Napadena je evropska demokracija

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v ponedeljek v Strasbourgu izrazila "bes, jezo in žalost" ter obsodila korupcijsko afero, ki pretresa parlament. Evropski parlament je napaden, napadena je evropska demokracija, je opozorila ter napovedala temeljito notranjo preiskavo.

Ob začetku plenarnega zasedanja je Metsola tudi napovedala, se bo v torek sešla konferenca predsednikov, ki naj bi sprožila postopek za razrešitev grške evroposlanke Eve Kaili z mesta podpredsednice. V luči preiskave v parlamentu tudi ne bo razprave o vizumski liberalizaciji za Katar, poročilo je bilo poslano nazaj odboru, je dejala.

Eden najresnejših korupcijskih škandalov v Bruslju v zadnjih letih

Afera, ki sproža vprašanja glede lobiranja Katarja, je po mnenju poznavalcev morda najresnejši škandal v zadnjih letih v Bruslju.

Belgijska policija je v okviru preiskave obtožb o domnevnem podkupovanju, pranju denarja in poskusih vplivanja na politične odločitve v EU Katarja, ki trenutno gosti svetovno prvenstvo v nogometu, od minulega konca tedna pridržala šest ljudi. Zasegli so tudi 600 tisoč evrov gotovine ter telefone in računalnike.

Preiskava se poleg sodelavcev Evropskega parlamenta osredotoča tudi na nevladno organizacijo, ki naj bi bila povezana z nekaterimi domnevno vpletenimi v zadevo, je poročal bruseljski spletni portal Politico, ki je predstavil nekatere podrobnosti v ozadju dogajanja.

Kot navaja Politico, domnevni storilci sprva niso bili pomembna imena, a do petka zvečer je postalo jasno, da je zadeva resnejša. Kailijeva, podpredsednica Evropskega parlamenta in glasna podpornica Katarja, je pristala v policijskem pridržanju.