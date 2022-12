Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tožilstvo v Bruslju je sporočilo, da bodo v okviru preiskave suma korupcije nadalje pridržane in obtožene štiri osebe, med katerimi je tudi grška evroposlanka in ena od podpredsednic Evropskega parlamenta Eva Kaili. Dodali so, da je bila v soboto izvedena tudi preiskava na domu še enega poslanca oziroma poslanke Evropskega parlamenta. Na novico o aretaciji Kailijeve sta se danes odzvala slovenska evroposlanca Milan Brglez in Matjaž Nemec.

Eva Kaili in še tri osebe ostajajo v priporu in bodo obtožene v preiskavi suma korupcije znotraj omenjene institucije EU, povezane s Katarjem, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vir na belgijskem tožilstvu.

Tožilstvo ni navedlo imen, sporočilo pa je, da so štiri od šestih oseb, ki so jih aretirali v zadnjih 48 urah, prepeljali v preiskovalni pripor. Dve osebi so izpustili.

Katarsko podkupovanje, pranje denarja in poskusi vplivanja na odločitve EU

Gre za enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Belgijsko tožilstvo bo preiskovalo obtožbe o domnevnem podkupovanju, pranju denarja in poskusih vplivanja na politične odločitve v EU s strani Katarja, ki trenutno gosti svetovno prvenstvo v nogometu.

Vir na tožilstvu je potrdil poročila medijev, da je imela Kaili v petek zvečer, ko jo je belgijska policija aretirala, pri sebi "vreče denarja". Foto: Shutterstock

Belgijski organi pregona so v petek in soboto izvedli najmanj 16 preiskav in šest aretacij. Poleg tega je bila v soboto zvečer opravljena preiskava na domu še enega poslanca Evropskega parlamenta. Šlo naj bi za poslanca iz vrst socialistov, Belgijca Marca Tarabello, je po navedbah AFP še dodal vir z belgijskega tožilstva.

Evroposlanki odvzeli vsa pooblastila in pristojnosti

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola se je medtem vrnila z Malte v Bruselj, da bi zvezni policiji pomagala pri preiskavi, je povedal njen tiskovni predstavnik. Pojasnil je, da je za takšno preiskavo zoper poslanca Evropskega parlamenta, izvoljenega v Belgiji, potrebna prisotnost predsednice parlamenta, "kot to veleva belgijska ustava".

Že v petek zvečer so preiskali domovanje 44-letne Eve Kaili v Bruslju. Grški evroposlanki, ki je tudi ena od podpredsednic Evropskega parlamenta, so bila danes odvzeta tudi vsa pooblastila in pristojnosti.

O dokončni razrešitvi Eve Kaili s položaja lahko odloča le parlament, ki "odločno nasprotuje korupciji in bo pri preiskavi v celoti sodeloval z vsemi organi", kot je v odzivu na aretacijo v soboto sporočila Metsola. Foto: Guliverimage

Eva Kaili ob tem ne more izkoristiti imunitete, ki bi ji sicer pripadala kot poslanki Evropskega parlamenta, ker so jo ujeli med izvedbo kaznivega dejanja. Vir na tožilstvu je potrdil poročila medijev, da je imela Kaili v petek zvečer, ko jo je belgijska policija aretirala, pri sebi "vreče denarja".

Predsednica Evropskega parlamenta se je tako danes odločila, da "s takojšnjim učinkom ukine vse pristojnosti, dolžnosti in naloge, za katere je bila Kaili pooblaščena kot podpredsednica Evropskega parlamenta", je po poročanju AFP povedal tiskovni predstavnik Metsole.

Slovenska evroposlanca šokirana

Na korupcijsko afero in preiskavo sta se danes odzvala tudi slovenska evroposlanca Milan Brglez in Matjaž Nemec iz vrst politične skupine Napredno zavezništvo socialistov in demokratov (S&D), ki ji pripada tudi Kaili. Zapisala sta, da sta ob novici šokirana, in čeprav je "v tej fazi prezgodaj za komentarje konkretnega dogodka", sta poudarila, da je "korupcija zlo sodobnih družb, ki ruši temelje demokracije".

Obsodila sta "vse koruptivne prakse", pozvala h krepitvi mehanizmov za boj proti korupciji in dodala, da podpirata neodvisno preiskavo, pričakujeta pa popolno razkritje vseh podatkov in pogovor o tem dogodku znotraj skupine S&D že v okviru zasedanja parlamenta, ki se začne v ponedeljek v Strasbourgu.