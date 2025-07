Deset najvišje rangiranih uradnikov Evropskega parlamenta, vključno z generalnim sekretarjem Alessandrom Chiocchettijem, bo prejelo znatne povišice plač. Natančneje, vsako leto bodo prejeli 32.400 evrov več kot do zdaj. Njihova osnovna mesečna bruto plača se bo zvišala z 20.536,29 na 23.235,49 evra. Letna bruto plača bo tako znašala približno 278.825,88 evra, obdavčena pa je po notranjem davčnem sistemu EU (od osem do 45 odstotkov), ne pa po belgijski zakonodaji.

Povišice so sprožile burne odzive, poroča Politico. Martin Schirdewan, sopredsedujoči politične skupine The Left, je ukrep ostro kritiziral, saj se dogaja v času, ko državljani EU trpijo zaradi vremenskih ekstremov in starejši komaj preživijo. Po njegovem mnenju parlament "služi samemu sebi", kar po njegovih besedah presega vse meje razumljivega.

Ocenjuje se, da bodo te povišice stale kadrovski oddelek parlamenta do 324 tisoč evrov letno. Do povišic so upravičeni uradniki, ki so bili vsaj tri leta na prejšnjem plačnem nivoju (AD15), medtem ko je minimalni pogoj za napredovanje dve leti.

Kdo so prejemniki povišic

Med prejemniki povišic so vodje ključnih oddelkov parlamenta: za komuniciranje (Christian Mangold), človeške vire (Ellen Robson), tolmačenje (Juan Carlos Jiménez Marín), IT in kibernetsko varnost (Lorenzo Mannelli), varnost (Guy Mols), proračunsko politiko (Monika Strasser) in gospodarsko ter industrijsko politiko (Michael Speiser).

S 1. novembrom 2025 bosta dodatno napredovala še dva visoka uradnika: Anders Rasmussen, namestnik generalnega sekretarja za zakonodajno usklajevanje in raziskave, ter Sannaleena Lepola-Honig, direktorica za parlamentarno sodelovanje. Oba bosta uvrščena v najvišji plačni razred AD16.