Predlog nezaupnice Evropski komisiji podpisal tudi Branko Grims

"Po temeljitih pravnih in političnih pripravah sem uspešno zbral potrebno število podpisov za vložitev predloga nezaupnice. Pri pobudi gre predvsem za ohranjanje preglednosti ter zagotavljanje pravičnega in pravega demokratičnega procesa," je danes sporočil evropski poslanec iz desničarskega Zavezništva za enotnost Romunov (AUR), ki jo vodi poraženec nedavnih predsedniških volitev v Romuniji George Simion.

Med razlogi so v pisarni Gheorghea Piperee navedli nepregledno ravnanje komisije, kar je po njihovih navedbah v primeru Pfizer potrdilo tudi Splošno sodišče EU. To je maja razveljavilo sklep komisije, s katerim je časopisu New York Times zavrnila dostop do sporočil med predsednico Ursulo von der Leyen in direktorjem farmacevtskega podjetja Pfizer Albertom Bourlo. Časopis je dostop do sporočil zahteval v zvezi z nabavami cepiva proti covidu-19.

Drugi razlog je "nezakonito vmešavanje v volitve držav članic". Navedli so, da je Bruselj "zlorabil evropski akt o digitalnih storitvah za vmešavanje" v parlamentarne volitve v Nemčiji in predsedniške v Romuniji.

Pod predlog se je podpisalo 74 članov Evropskega parlamenta, s čimer je zbral dva podpisa več od potrebnih. Med podpisniki so poslanci skrajno desnih političnih skupin ECR, Domoljubi za Evropo (PfE) in Evropa suverenih narodov (ESN), pa tudi nekaj nepovezanih poslancev.

Grims napovedal umik podpisa

Kot edini član EPP, iz katere prihaja predsednica komisije, pa je po neuradnih informacijah predlog podpisal tudi slovenski evroposlanec Branko Grims. Kasneje je tiskovni predstavnik EPP za STA sporočil, da je slovenski evroposlanec v pogovorih znotraj politične skupine napovedal umik podpisa.

Vodja skupine EPP Manfred Weber je sicer že pred tem v odzivu na predlog nezaupnice zapisal, da so s von der Leyen kot vodilno kandidatko stranke slavili na evropskih volitvah junija lani, s čimer so prejeli jasen mandat ljudi. Napovedal je, da bo skupina EPP soglasno glasovala proti nezaupnici.

Janša in EPP pozivata Grimsa, naj umakne podpis

Po navedbah neimenovanih virov sta tako predsednik SDS Janez Janša kot politična skupina EPP Grimsa pozvali, naj umakne podpis.

V pisarni romunskega evroposlanca so zapisali še, da pričakujejo, da bo konferenca predsednikov parlamenta predlog obravnavala prihodnjo sredo, Evropski parlament pa nato na plenarnem zasedanju med 7. in 10. julijem.

Predlog nezaupnice je sprejet, če prejme dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki predstavljajo večino vseh poslancev parlamenta. Da bi predlog Piperee uspel, sicer ni pričakovati.