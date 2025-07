Kitajski predsednik Xi Jinping je danes ob sprejemu vodstva EU v Pekingu pozval h poglobitvi sodelovanja in krepitvi stikov med stranema. Odnosi so ob 50. obletnici vzpostavitve stikov dosegli prelomnico, je menila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta se najprej srečala s Xijem, ki je gostoma ob tej priložnosti dejal, da je ključno, da "okrepijo komunikacijo, povečajo medsebojno zaupanje in poglobijo sodelovanje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Voditelji Kitajske in EU morajo po njegovih besedah zato sprejemati pravilne strateške odločitve, ki "izpolnjujejo pričakovanja ljudi in prestanejo preizkus časa".

Von der Leyen je govorila o pomenu, da obe strani prepoznata medsebojne skrbi in predlagata "resnične rešitve". Odnosi so namreč po njenih besedah dosegli prelomnico, so sporočili iz komisije.

Costa želi vzajemno koristne odnose s Kitajsko, na mednarodnem prizorišču pa je Peking pozval, naj uporabi svoj vpliv v Moskvi za končanje vojne v Ukrajini.

Predstavnika Bruslja čaka še sestanek s premierjem Li Qiangom.

Vojna v Ukrajini

Pogovore bodo po pričakovanjih zaznamovala vprašanja o dvostranskih odnosih, predvsem na področju trgovine, in geopolitičnih razmerah, vključno z vojno v Ukrajini. EU si prizadeva predvsem za bolj uravnotežen odnos na področju blagovne menjave s Kitajsko, s katero je imela lani nekaj več kot 300 milijard evrov primanjkljaja.

Bruselj očita Pekingu, da ovira dostop evropskih izdelkov do kitajskega trga in da s subvencijami spodbuja presežno domačo proizvodnjo, zaradi česar kitajski izdelki preplavljajo globalne trge, vključno z evropskim.

Trgovinski odnosi med stranema so sicer vse bolj zaostreni. Med drugim je EU lani uvedla carine na uvoz električnih vozil, izdelanih na Kitajskem, kitajske oblasti pa so v začetku meseca uvedla protidampinške dajatve na uvoz vinjaka iz EU.

Pred Pekingom v Tokio

Stališča Bruslja in Pekinga se prav tako precej razlikujejo glede ruske agresije na Ukrajino. EU očita Kitajski, da Rusiji omogoča izvajanje agresije - med drugim tako, da dopušča izvoz izdelkov za dvojno rabo, ki jih kitajska podjetja dobavljajo Moskvi, ta pa jih nato uporablja v vojni. Peking vztraja, da glede konflikta ohranja nevtralno držo.

Delegacija EU se je pred tem v torek mudila na vrhu EU-Japonska v Tokiu, kjer je von der Leyen čestitala Japoncem za dosežen dogovor z ZDA o 15-odstotnih carinah namesto zagroženih 25-odstotnih. Blizu naj bi bil tudi trgovinski dogovor med EU in ZDA, s katerim bi se unija izognila zagroženi uvedbi višjih carin s 1. avgustom.