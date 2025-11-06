Sprednji žarometi so zelo podobni vozilom znamke Lynk&Co. Foto: Gregor Pavšič Na slovenski trg je tudi uradno zapeljala še ena kitajska znamka, katere ime, kaj šele logotip, bo na cesti sprva prepoznal le redkokdo. Prav gotovo bo vsaj za zdaj tudi med vašimi znanci malo takih, ki bodo o znamki Zeekr znali povedati kaj več kot to, da je kitajskega porekla. Po za zdaj resda kratkem preizkusu njihovih treh avtomobilov, ki jih trenutno ponujajo v Evropi, pa lahko zapišemo nekaj zanimivih opažanj in poudarkov.

Zeekr je komaj štiri leta stara znamka, ki pa je v tem času na ceste poslala devet različnih modelov in prodala več kot 550 tisoč avtomobilov.

Njihov lastnik je koncern Geely, zato tudi podobnost z nekaterimi njihovimi znamkami (predvsem Lynk&Co) ni naključna.

Zeekrovi avtomobili so izključno električni. V Evropo so pripeljali večji in manjši križanec in shooting brake karavan, doma na Kitajskem imajo tudi limuzino in zanimiv enoprostorec. Po zgledu Wayma razvijajo tudi samovozeče taksije.

To ni klasična kitajska znamka, ki se je ob prenasičenosti domačega trga odločila za izvoz v Evropo. Oblikovalski center vseh Zeekrovih avtomobilov je namreč na Švedskem.

Na evropskih cestah so prisotni dve leti, na največje trge pa vstopajo šele v naslednjem letu. Do konca leta 2026 želijo biti prisotni na 90 odstotkih evropskega tržišča.

Zeekr cilja na obstoječe kupce električnih avtomobilov, kjer sodeč po njihovi raziskavi lojalnost voznikov do znamk ni tako velika. Cilj so tudi neposredno premijski nemški avtomobili.

Avtomobili so oblikovani dokaj drzno in prepoznavno, tako da z vpadljivostjo na cesti ne bo težav. V notranjosti je zasnova strogo minimalistična. Marsikaj je podobno kot v teslah in preostalih Geelyjevih avtomobilih.

Izrazit manjko je prikaz napolnjenosti baterije v odstotkih na voznikovih merilnikih, kar bodo pri Geelyju za vse svoje znamke predvidoma uredili z enim od naslednjih programskih nadgradenj.

Ime blagovne znamke je sestavljeno iz "ZE", kar pomeni Zero (ničla) – izhodišče neskončnih možnosti, "E", ki pomeni "Evolving the Electric Era" (razvijanje električne dobe), in "Kr", ki predstavlja element kripton – redki plin, ki oddaja svetlobo, ko je elektrificiran.

Zadek najmanjšega modela X. Foto: Gregor Pavšič

Kitajske avtomobilske znamke so se v Evropi že razdelile na dva osnovna tabora. Na eni strani so tiste, ki stavijo na cenovno dostopne bencinsko gnane križance in športne terence, pri vseh teh pa je razmerje med ceno, kakovostjo in opremo najpomembnejše (Dongfeng, Omoda, BYD, Jaecoo …). Med cenovno dostopnejše prav gotovo uvrščamo tudi pretežno električno znamko Leapmotor.

Na drugi strani so znamke, ki nekoliko več stavijo na naprednejšo tehnologijo in tudi premijski status. Taka znamka je na primer Xpeng, enako tudi zdaj Zeekr. Dva med njihovimi modeli sta sicer na 400-voltni zasnovi, toda tehnično najnaprednejši športni terenec 7X ima 800-voltno zasnovo in največjo moč polnjenja kar 540 kilovatov.

Foto: Gregor Pavšič

Prav zagotovo je res, da čaka kitajske znamke tudi težek boj za prepoznavnost med Evropejci. Med tukajšnjimi kupci nobena kitajska znamka nima tradicije, saj je do letos le malokdo vedel za Honqgi s 67-letno tradicijo proizvodnje avtomobilov.

Nekatere znamke so si tudi zelo podobne – Zeekr in Lynk&Co imata istega lastnika, pa tudi zelo podobne žaromete, mnoge linije, da o notranjosti niti ne govorimo. Vtis je tak, da je gigant Geely na trg poslal več znamk, tiste, ki bodo preživele, pa bodo na njem tudi ostale. Za vse realno v Evropi ne bo prostora.

Zeekr v Evropi vodi Lothar Schupet, ki je obiskal tudi Slovenijo. Foto: Gregor Pavšič

Zeekr želi z modelom 7X, ki je tehnološko njihov najbolj napreden, odvzeti kupce tudi Tesli. Foto: Gregor Pavšič

Voznikovi merilniki še vedno brez podatka o bateriji v odstotkih. Pri Geelyju so na to "podrobnost" povsem pozabili. Foto: Gregor Pavšič

Resnejšo oceno Zeekrovih avtomobilov bomo dali šele po resnejšem testu. Prvi vtis je pričakovano pozitiven – avtomobili so odlično opremljeni (edino doplačilo je lahko le barva), prijetni in dovolj prostorni v notranjosti imajo kombinacijo klasičnih in železofosfatnih baterij (LFP), vozniški prostor je digitalen in minimalističen.

Zeekr ima torei tri modele. Prvi je najmanjši X (dolžina 4,4 metra), ki je tekmec nekaterim že uveljavljenim modelom (volvo EX30, škoda elroq, kia EV3, BMW iX1), z izhodiščno ceno pa se pod 38 tisoč evrov ne bo mogoče spustiti. Nekateri tekmeci ciljajo tudi na mejo 35 tisočakov, kar v Sloveniji prinaša največjo subvencijo.

7X proti kralju električnega trga tesli model Y

Potem je tu omenjeni 7X (dolžina 4,7 metra), ki je Zeekrov odgovor na teslo model Y (pa tudi audija Q6 e-tron). Kitajski športni terenci ima dokaj veliko osnovno baterijo, pri večji pa je kapaciteta kar sto kilovatnih ur, s čimer presegajo velikost Teslinih baterij. Cenovno izhodišče je 54 tisočakov (pogon zadaj, baterija 75 kilovatnih ur), kar pa je okrog pet tisočakov več kot primerljivi tesla model Y. Vsaj pri moči polnjenja bo 7X prekašal večino avtomobilov na trgu, ključno vprašanje z daljšega testa pa bo, ali lahko najboljšim na trgu sledi pri energijski učinkovitosti.

Tretji Zeekrov model je nato še zanimiv karavan tipa "shooting brake" z oznako 001 (dolžina 4,9 metra). Ta je postavljen najvišje, saj stane od 58.500 pa tudi do več kot 70 tisoč evrov. Model 001 najočitneje cilja na kupce premijskih limuzin in karavanov (mercedes EQE, BMW i4, BMW i5, polestar 4, VW ID.7), saj ima veliko baterijo kapacitete sto kilovatnih ur in uradno po WLTP več kot 600 kilometrov dosega.

Zeekr bo v Sloveniji zastopan s tremi prodajnimi saloni, prvega bodo v prihodnji teden odprli v Ljubljani.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič