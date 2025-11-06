Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Četrtek,
6. 11. 2025,
9.08

21 minut

MG Geely Leapmotor Dongfeng Kitajska Prodaja avtomobilov

Četrtek, 6. 11. 2025, 9.08

Prodaja avtomobilov v Sloveniji

Med najboljše v Sloveniji prvič štiri kitajske znamke, obeta se še en mejnik #foto

Gregor Pavšič

Leapmotor B10 | Kompaktni križanec B10 je najnovejši adut Leapmotorja v Sloveniji. | Foto Gregor Pavšič

Kompaktni križanec B10 je najnovejši adut Leapmotorja v Sloveniji.

Foto: Gregor Pavšič

Med prvo trideseterico avtomobilskih znamk v Sloveniji so zdaj prvič štiri kitajske.

V prvih desetih mesecih so avtomobilski trgovci v Sloveniji registrirali 49.302 novih avtomobilov, kaže statistika Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Vsi ti avtomobili sicer niso ostali v Sloveniji, saj se je letos spet povečal izvoz novih avtomobilov v tujino. Skupno število registracij na bruto trgu pa je letos za 8,3 odstotka večje kot v enakem obdobju lani.

Leapmotor T03 spada med najcenejše električne avtomobile na trgu. | Foto: Gregor Pavšič Leapmotor T03 spada med najcenejše električne avtomobile na trgu. Foto: Gregor Pavšič Leapmotor začel uspešno, prepričali so predvsem veliko fizičnih kupcev

V prvi trideseterici znamk so prvič že štiri kitajske. Novinec je namreč znamka Leapmotor, ki je v zadnjih treh mesecih uspešno prodrla na trg s tremi cenovno dostopnimi (pretežno električnimi) modeli. To so malček T03, nato pa še križanca B10 in C10. Pri Leapmotorju izstopa prodaja fizičnim strankam, kar je dobro za dolgoročno prodajno stabilnost te nove znamke pod lastništvom Stellantisa.

Za volanom forthinga T5 evo | Foto: Gregor Pavšič Za volanom forthinga T5 evo Foto: Gregor Pavšič

Dongfeng bo kot prva kitajska znamka Slovencem v enem letu prodal več kot tisoč avtomobilov

Med kitajskimi znamkami na letni ravni prednjači Dongfeng, ki je na skupno petnajstem mestu. Letos so v desetih mesecih registrirali 951 novih avtomobilov in letos bodo prva kitajska znamka v Sloveniji, ki bo v enem letu registrirala več kot tisoč novih avtomobilov. Njihov forthing T5 ostaja v prvi dvajseterici letos največkrat registriranih novih avtomobilov v Sloveniji – tudi to je prvi tak dosežek avtomobila kitajskega porekla. 

Dongfeng ima torej 951 registracij, nato sledi MG z 660 registracijami, Geely z 361 registracijami, omenjeni Leapmotor pa ima v treh mesecih 188 registracij.  

V Sloveniji so registrirali tudi že prvi BYD dolphin surf. | Foto: BYD V Sloveniji so registrirali tudi že prvi BYD dolphin surf. Foto: BYD BYD uradno prihaja v začetku leta 2026

Preostale kitajske znamke za zdaj ostajajo pod mejo sto novih registracij. Višji potencial imata novi znamki Omoda in Jaecoo, ki sta prodajo komaj začeli, prodaja BYD pa bo letos do konca leta omejena še na zasebni uvoz teh vozil v Slovenijo. Uradno BYD v Slovenijo prihaja v prvih treh mesecih prihodnjega leta. 

MG Geely Leapmotor Dongfeng Kitajska Prodaja avtomobilov
