Rusija bo premislila o ponovnem začetku preizkušanja jedrskega orožja, če bodo to storile tudi ZDA, je v sredo izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. V luči tega je najvišjim uradnikom naročil, naj pripravijo predloge za morebiten preizkus tovrstnega orožja.

7.45 Ukrajinska vojska napadla rusko rafinerijo

7.15 Putin odredil pripravo predlogov za morebitno preizkušanje jedrskega orožja

7.45 Ukrajinska vojska napadla rusko rafinerijo

Ukrajinska vojska naj bi ponoči napadla in poškodovala rusko naftno rafinerijo v Volgogradu, eksplozije pa so pretresle tudi več drugih energetskih objektov po vsej Rusiji, poročata ruski Telegram in The Kyiv Independent.

⚡️Ukraine reportedly strikes Russia's Volgograd oil refinery.



Ukraine's military reportedly struck and damaged Russia's Volgograd oil refinery overnight on Nov. 6, Russian Telegram media channels reported.https://t.co/w3Rgz3ZY41 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 6, 2025

Ukrajinska vojska napada še ni komentirala, The Kyiv Independent pa teh navedb ni mogel neodvisno potrditi.

Drones hit the Lukoil oil refinery in Volgograd



An ammunition depot in the occupied Donetsk region and one of Russia’s largest power plants — the Kostroma GRES — were also attacked. pic.twitter.com/fbuRhLf1e2 — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2025

Lokalni prebivalci so poročali o škodi, na družbenih omrežjih pa objavili fotografije in videoposnetke, ki naj bi prikazovali delovanje zračne obrambe.

A Russian Pantsir missile struck a high-rise residential building in Volgograd Oblast, Russia, during an interception attempt against a Ukrainian drone targeting a Lukoil oil refinery this morning. pic.twitter.com/kNO0owfWKP — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) November 6, 2025

Rafinerija, ki jo upravlja Lukoil, se nahaja približno 450 kilometrov od frontne črte in igra ključno vlogo pri oskrbi ruske vojske z gorivom.

Another quiet night in Ukraine.

🔥🔥Another very loud night in Volgograd.

Minus oil refinery pic.twitter.com/mNDl6lLrhg — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) November 5, 2025

7.15 Putin odredil pripravo predlogov za morebitno preizkušanje jedrskega orožja

Po navedbah ruskega predsednika bo Moskva še naprej spoštovala pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT), ki prepoveduje vse jedrske poskuse, bodisi za vojaške bodisi za civilne namene, dokler bodo pogodbo spoštovale tudi druge države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Če bodo ZDA ali druge države podpisnice izvedle takšne poskuse, bo Rusija ustrezno odgovorila," je dejal Putin.

Izjave Putina sledijo nedavni odreditvi testiranja ameriškega jedrskega orožja, ki jo je predsednik ZDA Donald Trump naznanil, potem ko je Rusija izvedla preizkus podvodnega drona in rakete burevestnik na jedrski pogon. V Kremlju pri tem zatrjujejo, da ne gre za jedrske preizkuse.

Trump je prav tako Rusiji in Kitajski očital, da skrivaj izvajata podzemne jedrske poskuse, zato naj bi to počele tudi ZDA.