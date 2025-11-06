Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

6. 11. 2025
Vojna v Ukrajini

Putin odredil pripravo predlogov za morebitno preizkušanje jedrskega orožja

Vladimir Putin | Putin je zunanjemu ministrstvu in ministrstvu za obrambo ter varnostnim službam naročil, naj zbirajo relevantne informacije in pripravijo "predloge o morebitnem začetku pripravljalnih del za jedrske poskuse", je razvidno iz zapisnika po zasedanju ruskega varnostnega sveta. | Foto Reuters

Putin je zunanjemu ministrstvu in ministrstvu za obrambo ter varnostnim službam naročil, naj zbirajo relevantne informacije in pripravijo "predloge o morebitnem začetku pripravljalnih del za jedrske poskuse", je razvidno iz zapisnika po zasedanju ruskega varnostnega sveta.

Foto: Reuters

Rusija bo premislila o ponovnem začetku preizkušanja jedrskega orožja, če bodo to storile tudi ZDA, je v sredo izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. V luči tega je najvišjim uradnikom naročil, naj pripravijo predloge za morebiten preizkus tovrstnega orožja.

Poudarki dneva: 

7.45 Ukrajinska vojska napadla rusko rafinerijo 
7.15 Putin odredil pripravo predlogov za morebitno preizkušanje jedrskega orožja

7.45 Ukrajinska vojska napadla rusko rafinerijo 

Ukrajinska vojska naj bi ponoči napadla in poškodovala rusko naftno rafinerijo v Volgogradu, eksplozije pa so pretresle tudi več drugih energetskih objektov po vsej Rusiji, poročata ruski Telegram in The Kyiv Independent.

Ukrajinska vojska napada še ni komentirala, The Kyiv Independent pa teh navedb ni mogel neodvisno potrditi.

Lokalni prebivalci so poročali o škodi, na družbenih omrežjih pa objavili fotografije in videoposnetke, ki naj bi prikazovali delovanje zračne obrambe.

Rafinerija, ki jo upravlja Lukoil, se nahaja približno 450 kilometrov od frontne črte in igra ključno vlogo pri oskrbi ruske vojske z gorivom.

7.15 Putin odredil pripravo predlogov za morebitno preizkušanje jedrskega orožja

Po navedbah ruskega predsednika bo Moskva še naprej spoštovala pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT), ki prepoveduje vse jedrske poskuse, bodisi za vojaške bodisi za civilne namene, dokler bodo pogodbo spoštovale tudi druge države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Če bodo ZDA ali druge države podpisnice izvedle takšne poskuse, bo Rusija ustrezno odgovorila," je dejal Putin

Izjave Putina sledijo nedavni odreditvi testiranja ameriškega jedrskega orožja, ki jo je predsednik ZDA Donald Trump naznanil, potem ko je Rusija izvedla preizkus podvodnega drona in rakete burevestnik na jedrski pogon. V Kremlju pri tem zatrjujejo, da ne gre za jedrske preizkuse.

Trump je prav tako Rusiji in Kitajski očital, da skrivaj izvajata podzemne jedrske poskuse, zato naj bi to počele tudi ZDA.

