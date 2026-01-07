Ameriška vlada razpravlja o različnih načinih prevzema Grenlandije, vključno z uporabo vojaške sile, je v torek sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Med možnostmi, ki so na mizi, sta po njenih besedah tudi odkup Grenlandije od Danske in oblikovanje sporazuma o prosti pridružitvi, poroča ameriška televizija CBS.

"Predsednik (Donald) Trump je jasno povedal, da je prevzem Grenlandije prednostna naloga nacionalne varnosti ZDA in je ključnega pomena za odvračanje naših nasprotnikov v arktični regiji. Predsednik in njegova ekipa razpravljata o vrsti možnosti za uresničitev tega pomembnega zunanjepolitičnega cilja, seveda pa je uporaba ameriške vojske vedno možnost, ki jo ima na voljo vrhovni poveljnik," je dejala.

Grenlandija, ki spada pod Dansko, je ponovno postala predmet vroče mednarodne razprave, potem ko je namestnik šefa kabineta Bele hiše Stephen Miller v ponedeljek za CNN dejal, da je uradno stališče vlade ZDA, da bi morala Grenlandija biti del ZDA.

Ameriška televizijska mreža CNN je v torek poročala, da je državni sekretar Marco Rubio kongresnikom povedal, da vlada namerava Danski ponuditi odkup Grenlandije.

Danska ostro nasprotuje

Danska že dolgo zavrača zanimanje Trumpove vlade za Grenlandijo, kar je ponovila ta teden. Danska premierka Mette Frederiksen je dejala, da bi ameriški prevzem nadzora nad Grenlandijo z vojsko pomenil konec zveze Nato.

Obe državi sta članici Nata. Članice zavezništva se v prvem členu Severnoatlantske pogodbe zavezujejo, da se bodo v medsebojnih odnosih vzdržale grožnje s silo ali uporabe sile na način, ki ni v skladu s cilji Združenih narodov. Peti člen pogodbe pa določa, da je napad na članico Nata napad na vse članice zavezništva, zato velja načelo kolektivne samoobrambe.

Trump vztraja, da je Grenlandija ključnega pomena z vidika nacionalne varnosti, čeprav ZDA tam že imajo vojaško oporišče.

"Trumpa moramo ustaviti"

Demokratski senator iz Arizone Ruben Gallego je v torek na omrežju X objavil, da pripravlja resolucijo, ki bi Trumpu prepovedala vojaški napad na Grenlandijo. "Trump nam jasno sporoča, kaj želi storiti. Moramo ga zaustaviti, preden muhasto napade drugo državo. Predlagal bom resolucijo, ki bo Trumpu prepovedala invazijo na Grenlandijo," je objavil senator.

Demokratski senator Chris Murphy iz Connecticuta je novinarjem v torek povedal, da bi morale druge članice zveze Nato braniti Grenlandijo pred napadom ZDA. "Tako nalaga peti člen, ki ni predvideval, da bi članico Nata napadla druga članica Nata. Lahko se posmehujemo, vendar to ni smešno, ker mislim, da je Trump vse bolj resen," je dejal senator.

Proti vojaškemu prevzemu Grenlandije se je v torek izrekel tudi republikanski predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson, ki je Trumpa doslej trdno podpiral. Na novinarsko vprašanje je odgovoril, da se s tem ne strinja, ker to ni primerno, poroča televizija ABC.