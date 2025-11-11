Oven

Za vas bo koristno, če se boste pogovorili z bližnjimi. Delite z njimi načrte ter ideje. To bo ugoden čas, da pošljete sporočilo osebi, ki vam je pri srcu. Vzemite telefon v roke ali pošljite spletno pošto. Povejte ji, kako resnično čutite. Najverjetneje boste dobili veliko bolj ugoden odgovor od pričakovanega.

Bik

Danes se boste znašli v globokem razmišljanju in analiziranju ter prišli do nekaterih življenjsko pomembnih zaključkov. Imeli boste veliko volje, da spremenite stvari, kar še zlasti velja za zasebno področje. Finance: neki dogodki v zvezi s povračilom denarja se odvijajo počasi, zato boste nemirni.

Dvojčka

Ne dobi vsaka oseba dostop do vašega srca. Tiste, ki jim to uspe, nato postavite še pred test. Sedaj je čas, da ločite diletante od resničnih bojevnikov. Če ste v vezi, vedite, da ste lahko le polovica enkratnega para. Bodite realni. Zvezde vam napovedujejo, da se morate malo razdati – samo zato, ker se vam bo splačalo.

Rak

Naloge, s katerimi se boste soočali, bodo na stranski tir vrgle vaše načrte o počitku. Vaše ambicije bodo narasle, želeli boste uresničiti vse svoje želje in cilje. Mislili boste, da si zaslužite več in da je nastopil trenutek za obiranje plodov minulega trdega dela. Niste ravno v soglasju z ljudmi iz vaše okolice.

Lev

Razdražilo vas bo, kako ljudje vztrajajo pri osebnih vprašanjih. Vzemite to kot kompliment, saj bodo samo radovedni in vas bodo želeli le bolje spoznati. Razumevanje človeških navad je tisto, čemur danes posvetite več pozornosti. Razmislite pa tudi malce o svojem obnašanju in kaj pove o vas.

Devica

Zavedajte se, da so prijatelji cenjena dobrina, zato z njimi ravnajte nadvse spoštljivo in ljubeznivo. Četudi se danes ne boste povsem strinjali z njimi, bodite potrpežljivi in nikar ne drezajte v osje gnezdo. Raje se izognite prepirom in se osredotočite na vse, kar je pozitivnega. Vaš čut za neodvisnost bo postavljen na preizkušnjo.

Tehtnica

Današnji dan bo idealen, da se odpravite na neraziskana področja, kjer boste videli, da drugi počnejo enako kot vi. Lahko se odpravite sami ali v družbi, vezani lahko s seboj vzamete partnerja. Če še niste poskusili, potem je sedaj pravi čas, da se odpravite na novo življenjsko dogodivščino.

Škorpijon

Finance vas ne bodo skrbele, čeprav ste in še boste kar precej denarja zapravili za neobvezne nakupe. Optimistični boste, prepričani, da boste s svojim znanjem, sposobnostmi in pripravljenostjo za delo lahko uspeli v vseh okoliščinah. Reševati se bodo začele tudi težave na vašem čustvenem področju.

Strelec

Čisto kratka pot vas še loči od zmage, zato nikar ne obupajte. Morda še vedno niste odkrili prave poti do cilja, vendar se mu kljub temu vztrajno približujete. Obstaja velika verjetnost, da se boste danes zagledali v neko osebo, ki vam utegne povsem zmešati glavo. Pazite, kako se boste odzvali na to.

Kozorog

V ozračje se utegneta danes naseliti stres in nemir, zaradi česar se boste težko posvetili opravkom in obveznostim, ki si jih boste zadali. Kljub temu pa nikar ne izgubite živcev, saj vam bo prej ali slej uspelo zaključiti z vsem načetim. Ohranite dobro voljo in pozitiven pristop. Ne dovolj jasni odgovori vas bodo razburili.

Vodnar

Znašli se boste v časovni stiski, vendar se ne boste pripravljeni prav ničemur odreči. Najbolj vas bo gnal občutek dolžnosti, pa tudi vaše osebne ambicije bodo poudarjene. Morda prav zato ne boste imeli prav veliko od današnjega dneva, boste pa kljub temu zadovoljni in prijetno utrujeni. Energija bo usmerjena v socializacijo in v dobro zabavo.

Ribi

Samski se boste danes naučili prepoznati razliko med pravimi prijatelji in znanci. Nekomu boste končno zaupali vse, kar vas pesti. Oseba, ki ji res nekaj pomenite, vam bo stala ob strani. Tisti, ki ste v razmerju, pa imate pred seboj harmoničen dan, a le če boste upoštevali tudi želje in načrte vašega partnerja.