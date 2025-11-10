44-letna igralka Jessica Alba in njen 11 let mlajši izbranec Danny Ramirez, sta po številnih ugibanjih o njunem razmerju tega vendarle potrdila z objavo skupnih fotografij na družbenih omrežjih in udeležbo na dobrodelni gala prireditvi, na kateri se je trlo zvezdniških osebnosti.

Igralec Danny Ramirez je s serijo fotografij, med katerimi je delil tudi skupne fotografije in selfije s 44-letno igralko Jessico Albo, tudi uradno potrdil njuno razmerje. Zvezdnik filma Kapitan Amerika: Pogumni novi svet, 33-letni Ramirez, je delil nekaj ljubkih selfijev, ki sta jih z Albo naredila v soboto zvečer na gala prireditvi Baby2Baby, ki so se je udeležile številne znane osebnosti.

Čeprav sta se Ramirez in Alba v soboto zvečer na rdeči preprogi letnega dobrodelnega dogodka pojavila ločeno, sta v dvorani pozirala skupaj, njune skupne fotografije pa so se hitro pojavile in razširile po družbenih omrežjih ter potrdile ugibanja o njuni romanci.

"Kakšen neverjeten večer celotne ekipe @baby2baby in vseh, ki so donirali. V nekaj minutah je bilo zbranih 19,5 milijona dolarjev! Pomagamo baby2baby podpirati otroke po vsej Ameriki in nadaljevati njihovo vitalno delo zagotavljanja osnovnih potrebščin družinam v stiski," je ob objavi fotografij z dobrodelnega dogodka zapisal Ramirez. Na njegovo objavo se je z emotikonoma odzvala tudi Alba.

Tudi igralka je v objavi delila fotografije z dogodka, vključno s skupinskim selfijem z Dannyjem. Omenila je delo, ki ga opravlja omenjena organizacija in zapisala, da je hvaležna, da je del tako neverjetne skupnosti.

Na dogodku prisotne številne znane osebnosti

Letošnje gala prireditve Baby2Baby se je udeležilo več kot 50 zvezdnikov, med njimi nekdanja tenisačica Serena Williams, Meghan Markle in princ Harry, žena pokojnega košarkarja Kobeja Bryanta Vanessa s hčerko Natalio, Paris Hilton in televizijska osebnost Nicole Richie, pevka Alicia Keys, raper in igralec Ludacris, igralec Orlando Bloom ter drugi zvezdniški obrazi.

Na dobrodelni prireditvi so zbrali rekordnih 19,5 milijona dolarjev (16,9 milijona evrov) za podporo poslanstvu organizacije, ki zagotavlja osnovne potrebščine otrokom in družinam v težkih življenjskih razmerah.