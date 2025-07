Jessica Alba je v začetku letošnjega leta potrdila, da se po skoraj 17 letih zakona ločuje od Casha Warrena, s katerim ima tri otroke. Zdaj pa je po poročanju spletnega tabloida TMZ spet zaljubljena, njen novi spremljevalec naj bi bil igralec Danny Ramirez.

44-letno Albo in 11 let mlajšega Ramireza so paparaci ujeli na letališču, ko sta se skupaj vkrcala na letalo za Cancun v Mehiki, pozneje pa so ju opazili tudi, ko sta se skupaj vrnila.

Kdo je Danny Ramirez?

Dannyja Ramireza občinstvo najbolje pozna po vlogi Joaquina Torresa v Marvelovi seriji The Falcon and the Winter Soldier in filmu Stotnik Amerika: Pogumni novi svet, ob Marvelovih spektaklih pa se je pojavil tudi v filmu Top Gun: Maverick. Trenutno snema še en veliki spektakel, novi film o Maščevalcih (Avengers), ki naj bi v kinematografe prišel konec prihodnjega leta.

