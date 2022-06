Tudi na snemanju te uspešnice je Jason Statham ni odnesel brez poškodb

Na Planetu si boste nocoj ob 19.45 lahko ogledali akcijski kriminalni triler Ledeni morilec: Vrnitev (Mechanic: Resurrection). V glavni vlogi bo poleg Jessice Albe in Tommyja Lee Jonesa nastopil tudi Jason Statham, ki je v enem od intervjujev razkril, ali se boji višin, kako je sam izvajati vse kaskade in pa kako težko mu je bilo kot Angležu osvojiti ameriški naglas.

Neustrašni Jason Statham se na Planet vrača s filmom Ledeni morilec: Vrnitev (Mechanic: Resurrection). V njem bo zaigral v vlogi najnevarnejšega morilca na svetu Arthurja Bishopa, ki se zamisli nad svojim poklicem, ko njegov največji sovražnik ugrabi ljubezen njegovega življenja. Namesto da bi razmišljal o tem, kako obesiti službo poklicnega morilca na klin, je Bishop prisiljen izvesti tri nemogoče umore in jih predstaviti, kot da je šlo za nesrečo.

Statham je sicer znan po tem, da vse svoje kaskade izvaja sam, nič drugače pa ne velja tudi za film Ledeni morilec: Vrnitev (Mechanic: Resurrection). Ob tem se seveda srečuje z različnimi izzivi in poškodbami.

Sprva je v intervjuju Jason razkril, ali se višin boji ali ne. "Mislim, da se moraš na višino samo navaditi. Sam se na določene vrste višine še nisem privadil, ampak vseeno me ob pogledu navzdol ne spremlja vrtoglavica. Vedno pa so me pustili pod vtisom letalci, ki skočijo v dolino samo v obleki za simulacijo letenja. Te posameznike občudujem in že samo, ko jih vidim, se mi dvigne adrenalin."

Statham je nato priznal, da se je med snemanjem filma na račun izvajanja kaskad tudi poškodoval. "Med vsakim snemanjem filma zaradi kaskad staknem kakšno poškodbo. Tokrat sem si pošteno pretegnil vrat, poškodoval ramo, bolel pa me je tudi spodnji del hrbtenice." V nadaljevanju je pojasnil, da ga najbolj moti to, da se poškodbe ne celijo tako hitro, kakor bi si želel. "Še preden se ta zaceli, pa že stakneš drugo in tako si ujet v začaran krog."

Jason, ki je sicer Anglež, je v filmu Ledeni morilec: Vrnitev (Mechanic: Resurection) uporabljal ameriški naglas, kar je tudi sam komentiral: "To je bil zame velik izziv, ker nisem hodil v šole igralstva in posledično nimam nobene podlage o tem, kako to zares osvojiti."

Akcijski kriminalni triler Ledeni morilec: Vrnitev (Mechanic: Resurrection) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45! Ne zamudite pa tudi akcijske komedije Reši se, kdor se more (Scriptrace), ki bo sledila ob 22.00! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.