Nevesta v skrbeh: Mož si v spalnici želi …

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00, so pari zaposleni s tednom intimnosti, kar se pri nekaterih odraža na izboljševanju odnosa, pri drugih pa na njegovem poslabšanju. Zadnje se dogaja tudi med zakoncema Ello Ding in Mitchellom Eynaudom. Ženin je nevesti razkril, česa si želi v spalnici, kar pa je v nevesti vzbudilo zaskrbljenost.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija so pari vstopili v teden intimnosti. Strokovnjaki jih neprestano presenečajo z najrazličnejšimi nalogami, ki bi med njimi vzbudile iskrico. Ena od nalog je tudi, da se morata zakonca pet minut poljubljati. Nad to Mitchell Eynaund ni bil navdušen, saj jo je označil za neumno, dodal pa, da tega z ženo ne bi smela delati pred vsemi. Soproga Ella Ding se je zaradi njegovega izbruha počutila zavrnjeno.

Zakonca sta hitro naletela na novo oviro med izpolnjevanjem naslednje naloge, ki je od njiju zahtevala, da si povesta tri stvari, ki si jih želita v spalnici. Mitch je spregovoril prvi: "Želim si hrup, samozavest in predigiro. Za to morava delati." Nato je ženi povedal še, da je bil običajno z dekleti, ki so sama dala pobudo za različne posteljne vragolije. Ella je hitro postala vidno zaskrbljena in dejala:

"Kaj pa, če jaz nisem takšna kot ta dominantna, samozavestna alfa dekleta, ki si jih tako želi? Zdaj se sprašujem, ali mu bom na dolgi rok sploh dovolj …"

Bo Mitchell lahko v spalnici sprejel Ello takšno, kot je, četudi nekoliko odstopa od njegovih pričakovanj? Odgovore prinašajo naslednje epizode ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija.

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00. Vsak dan pa si prej lahko ogledate tudi zabavno oddajo Družinski dvoboj, ki se pričenja ob 19.45. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.