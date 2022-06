Žan Papič: Kondome na piknik prinese vsak optimist #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat udeležili tudi tradicionalnega Lady piknika pod klobuki, ki je potekal zadnji četrtek. Kot običajno se je tam zbrala smetana znanih Slovencev, ki sta jih letos zabavali glasbeni skupini Dejan Dogaja Band in Čuki. Znanim smo zastavili dve zanimivi vprašanji, le kaj pa so nam odgovorili?

Na Lady pikniku pod klobuki smo znanim Slovencem tokrat zastavili malce drugačne vprašanja. Zanimalo nas je, kje bi bil najbolj nenavaden kraj, na katerem bi organizirali piknik, in kaj bi dali v piknik košaro. Radijski voditelj Birko nam je odgovoril prvi, dejal je, da je najbolj nenavaden kraj kar ta, kjer je potekal Lady piknik. Voditelj Planetove oddaje Družinski dvoboj – Žan Papič pa je šel v večji ekstrem, saj je dejal: “Piknik na pokopališču. Ta bi bil kar malce neprimeren.”

Pevec skupine banda, ki je zabaval slavne na pikniku, Dejan Kranjc, je predlagal piknik v letalu ali pa pod morjem. Miki Vlahovič je dejal, da bi bil najbolj nenavaden kraj za piknik na terasi na vrhu stolpnice, nekdanji exatlonovec Igor Mikič pa je dejal: "Jaz ne bi imel piknika, ker sem gospod in grem ali v restavracijo ali pa hotel, sicer pa organiziram druženje doma. Nisem za te travnate variante, ker se čeveljčki umažejo."

Čarodej Aleksander je predlagal za nenavadno mesto piknika sredino oceana, razkril pa tudi, kaj bi dal v svojo piknik košaro: "Nekaj drugačnega. Mogoče časopis, ker jih dandanes ljudje ne berejo več." Miki Vlahovič bi vanjo dal surove škampe, Dejan Kranjc pa gotovo ne bi v škatlo dal uspavalnih tablet, ampak kakšno poživilo. Voditelja oddaje Družinski dvoboj – Žana Papiča pa smo vprašali, ali bi s seboj na piknik vzel tudi kondome, na kar je odgovoril:

"To se mi zdi čudno, saj gre za normalno stvar. Jaz bi rekel, da so to varnostni ukrepi. Človek, ki gre na piknik in je optimist, pričakuje, da se zgodi marsikaj. Tudi to." Žana Papiča boste sicer v vlogi voditelja oddaje Družinski dvoboj lahko na Planetu videli že nocoj ob 19.45! Ne zamudite, zanimivo bo!

