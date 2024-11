Potem ko je RTV Slovenija dve leti zapored slovenskega predstavnika za Evrovizijo izbrala interno, kar je v javnosti naletelo na številne kritike, bodo naslednjega izvajalca izbrali na Emi, ki bo potekala februarja prihodnje leto. Prijave na izbor so potekale od konca oktobra in se končale 25. novembra.

"Že uvrstitev na Emo je velik dosežek"

Pred kratkim je sodelovanje na razpisu potrdil Dejan Krajnc, ki deluje pod umetniškim imenom Dejan Dogaja. Novico je delil s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram. "Res si želim, da bi Slovenijo zastopal na Evroviziji. RTV Slovenija, nas boste spustili na Emo?" je zapisal pod fotografijo iz studia, kjer je z glasbenim kolegom posnel pesem, s katero se je prijavil na slovenski izbor za prihajajoče tekmovanje, kar je potrdil tudi za Siol.net.

Željo o nastopu na Evroviziji je izrazil že večkrat. "Moja želja je, da bi enkrat zastopal barve Slovenije na Evroviziji. To si želim iz dna srca in mi pomeni res veliko. Upam, da se zgodi. Ampak najprej je treba priti na Emo, kar ni mačji kašelj," nam je zaupal. V primeru, da se na Evrovizijo ne bi uvrstil, ne bi bil razočaran: "Če se ne uvrstiš na Evrovizijo, ne smeš biti razočaran, saj je že uvrstitev na Emo velik dosežek. Na to niti ne ciljam, saj vem, kako stvari delujejo. Mi komercialno-zabavni izvajalci spadamo v drug krog. Želel bi si priti vsaj na Emo, ampak že to bi bil zelo velik uspeh. Tako da blazno razočaran ne bi bil. Je pa to moja res velika želja."

Pesmi ni pokazal še nikomur

Pesem je napisal skupaj z glasbenikom in producentom Alenom Klepčarjem, ki kot avtor sodeluje s številnimi prepoznavnimi imeni slovenske glasbe. Ima tudi svojo skupino Don Allen Band, marsikdo pa ga pozna kot ustanovnega člana in vodjo Ansambla Biseri.

Za kakšno pesem gre, Krajnc ne sme razkriti in je ni pokazal še nikomur. V primeru, da bi karkoli razkril, bi ga namreč lahko diskvalificirali. Nam je pa zaupal, da pesem ni v njegovem stilu, ampak je "totalno evrovizijski song": "Po eni strani je čisto novodoben, po drugi pa starodoben iz časov, ko so se na Evroviziji začele spremembe. Rekel bi, da je pesem energično-evrovizijska in hkrati povsem drugačna od mojih zdajšnjih pesmi."

Strinja se, da moraš na Evroviziji nekako izstopati, kar bi lahko v njegovem primeru z visoko pričesko, ki je bila dolga leta njegov prepoznavni znak, lani poleti pa jo je postrigel. "Že ko sva z Alenom snemala, sva si predstavljala, kako bi moralo biti vse skupaj videti na nastopu. Stvar je že vizualizirana. O pričeski pa še nisem razmišljal. Sem pa skoraj 100-odstoten, da visoke frizure vsaj ne Emi še ne bo videti. Za naprej pa še ne vem. Pustimo se presenetiti," je pojasnil 30-letnik.

Ker bodo izbor skladb, ki so se uvrstile na Emo, sporočili vsaj tri dni pred njegovim rojstnim dnem, še dodaja, da bi bila "uvrstitev na Emo res lepo rojstnodnevno darilo, še kaj več od tega pa uresničitev otroških sanj".

V primeru, da se na Evrovizijo ne bi uvrstil, ne bi bil razočaran. "Je pa to moja res velika želja," pravi. Foto: Osebni arhiv Dejana Dogaja

Nino Ošlak za pomoč prosil sledilce

Da razmišlja o prijavi na Emo, je pred dnevi namignil tudi lanskoletni zmagovalec festivala Slovenska popevka Nino Ošlak. Sledilce na omrežju Instagram je prosil za pomoč pri vprašanju, ali naj se prijavi na izbor, pri tem pa ponudil samo odgovor "Da".

Zadnji dan pred koncem prijav je za Siol.net pojasnil, da odločitve o prijavi še ni sprejel. "Pustite se presenetiti. Me pa po zmagi na Popevki ljudje zelo pogosto nagovarjajo, naj grem na Evrovizijo oziroma Emo," je povedal 34-letnik. Pesem, ki bi na Evroviziji izstopala, mora po njegovem mnenju nositi predvsem močno sporočilo. "Glasba lahko močno nagovarja in premika meje," je dodal.

Nino Ošlak je pred kratkim praznoval 15-letnico glasbenega delovanja. Foto: Mediaspeed

RTV Slovenija bo seznam izbranih skladb z izvajalci objavila najpozneje do 20. decembra. Izbor bo potekal 1. februarja prihodnje leto, predstavilo pa se bo 12 skladb. O skladbah, ki se bodo uvrstile v izbor, bodo odločale najmanj tri komisije. Skladba, ki bo zastopala Slovenijo na tekmovanju maja prihodnje leto v Švici, bo znana po dveh krogih glasovanja.



V prvem krogu bo pet žirij odločilo o tem, kateri dve skladbi se bosta uvrstili v drugi krog. Vanj se bosta uvrstili pesmi, ki bosta prejeli najvišji seštevek žirije glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev in producentov, televizijske žirije, radijske žirije, žirije ljubiteljev evrovizijske popevke ter žirije mednarodnih spletnih vplivnežev na področju pesmi Evrovizije. Zmagovalno skladbo bo nato določila javnost z glasovanjem.

