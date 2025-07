Glasbenik in pevec Jon Vitezič na slovenskem glasbenem parketu ni popolna neznanka. Izdal je že svoj prvi album, v začetku letošnjega leta pa se je kot eden izmed tekmovalcev predstavil na Emi 2025. Še pred uradnim začetkom poletja je izdal novo pesem Padava. V Siolovi rubriki Hitrih 5 je razkril njeno ozadje in povedal tudi, ali si bo lahko vzel kaj poletnega oddiha.

O čem govori vaša nova pesem Padava?

Pesem sem napisal že pred dvema letoma. Takrat sem se spraševal, ali sem v življenju res tam, kamor spadam. Bil sem v dvomih glede svoje glasbene in tudi osebne poti. Pesem Padava povzema takratne občutke, nisem vedel, kam spadam, še vedno sem se iskal. Mislim, da sem te dvome in iskanje s pesmijo Padava tudi pustil za seboj, saj sem zdaj veliko bolj prepričan o tem, kje sem in kam od tu naprej.

Jon Vitezič? Foto: Astronavt

Mladi glasbenik in pevec Jon Vitezič je leta 2023 izdal svoj prvi album Mars, na katerem je zbral pesmi, ki jih je večinoma napisal že kot šestnajstletnik. Leta 2022 je že nastopil na Emi Freš, v začetku letošnjega leta pa s pesmijo Alen Vitezič je glasbenik in pevec zasedbe Društvo mrtvih pesnikov (DMP). Kdo jeMladi glasbenik in pevec Jon Vitezič je leta 2023 izdal svoj prvi album Mars, na katerem je zbral pesmi, ki jih je večinoma napisal že kot šestnajstletnik. Leta 2022 je že nastopil na Emi Freš, v začetku letošnjega leta pa s pesmijo Vse ti dam tudi na Emi . Njegov očeje glasbenik in pevec zasedbe Društvo mrtvih pesnikov (DMP).

Zakaj ste se pri pesmi odločili za preprostejšo vizualno podobo?

Single je pospremil tudi videospot, ki sem ga želel posneti tako, da odraža občutke, o katerih pesem govori. Želel sem prikazati ta kaotičen minimalizem in individualizem. V videospotu se pojavim samo jaz na belem ozadju, to prikazuje nekakšno iskanje samega sebe. Videospot je prav tako posnet v ožjem formatu. To simbolizira utesnjenost, ki sem jo čutil v času pisanja pesmi.

Oglejte si videospot za pesem Padava:

Ali v pesmi govorite o prav določenem odnosu ali o osebi?

Pesem je posvečena oziroma namenjena le meni. Pesem sicer govori o nekakšni ljubezni, vendar je to ljubezen do samega sebe. V težkih trenutkih sicer čutim podporo in ljubezen svojih bližnjih, vendar je ta ljubezen do samega sebe tista, ki me vedno postavi na noge.

Ste vsebino in tematiko za pesem poiskali v svojem vsakdanjem življenju?

Padava je zelo iskrena osebna izkušnja, ki sem jo doživljal že večkrat v svojem življenju. S takimi izzivi se srečujemo vsi, zato sem pesem napisal tudi z razlogom, da meni podobni najdejo uteho v tej pesmi in da jih vodi skozi takšne trenutke dvoma.

Foto: Astronavt

Kakšna bosta vaše poletje in jesen? Bosta glasbeno in delovno obarvana in ali boste našli tudi čas za oddih?

Zadnje čase je bilo moje življenje tako pestro, da se mi ni uspelo ustaviti in malo zadihati. To poletje bi se rad posvetil predvsem ustvarjanju nove glasbe, da dam iz sebe zgodbe svojega letošnjega leta. Seveda pa poletja ne želim zamuditi, tako da bom našel čas tudi za kakšen daljši oddih.

Oglejte si še: