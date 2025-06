Na TV Slovenija so lahko gledalci do konca leta 2024 spremljali glasbeno oddajo 33/45 o ustvarjalcih različnih glasbenih zvrsti. Vodila jo je Leila Aleksandra Jelić, ki se je kot otrok iz Srbije z družino preselila v Slovenijo. Ni pa Jelić z glasbeno oddajo povezana samo kot voditeljica, tudi sama je namreč pevka. "Od malega sta mi mama in oče veliko pela. Ko je oče prijel za kitaro, sta z mamo skupaj pela in si sproti izmišljevala pesmi, da bi nasmejala nas, otroke," je za Siol.net povedala o glasbenih spominih iz otroštva, razkrila pa nam je tudi, kdo je tisti, ki prvi sliši njene novi pesmi.

"Čas si najdemo vedno, če želimo. Ne verjamem v prenatrpane urnike, vedno lahko vidiš tiste ljudi, ki si jih želiš, pa greš tja, kamor si namenjen. Samo potruditi se je treba in vse se da!" je prepričana. Foto: @selfmade.cph Leila Aleksandra Jelić je dekle mnogih talentov. Čeprav pravi, da je najbolj vzljubila vlogo televizijske voditeljice, saj obožuje pogovore o ustvarjanju, jo poznamo tudi kot pevko, filmsko asistenko in producentko, pa tudi publicistko. Tako se je povezala z Društvom slovenskih pisateljev in se preizkusila v vlogi novinarke revije Outsider, kjer je pisala o filmu, glasbi in družbi.



Pred leti je sodelovala pri ustvarjanju albuma Svet je lepši raperja Zlatka, nato pa tudi sama stopila v ospredje in izdala pesmi Kako dajati, Rajske ptice, Sanje in Kje smo mi. Njena zadnja pesem Zlatna pa je zanjo prav posebna, napisala jo je v maternem jeziku, v njej pa izpostavlja minljivost življenja, ki ne sme iti mimo nas, ampak moramo uživati v vsakem trenutku, ki nam je dan.

Koliko časa že pojete, od kje izvira vaša ljubezen do glasbe?

Od malega sta mi mama in oče veliko pela. Oče je bil sicer malo bolj resen, kot fizik je bil vedno zatopljen v številke. A ko je prijel za kitaro, sta z mamo skupaj pela in si sproti izmišljevala pesmi, da bi nasmejala nas, otroke – to so moji prvi spomini na glasbo. Naslednji spomin je, ko sem jima na nek način želela dokazati, da sem pripravljena za učenje in sem šla v glasbeno šolo. Tretji pomemben spomin pa so bili fantje v srednji šoli, s katerimi smo poslušali rap, pisali besedila in tako takrat "zabijali čas".

Ste navdih za pesem Zlatna črpali iz lastnega življenja in izkušenj?

Pesem "Zlatna" je v resnici kar pomemba pesem zame. Ima veselo, igrivo zvočno podobo. Govori o tem, da je pravzaprav edini način življenja tukaj in zdaj in da ne smemo pustiti, da mineva mimo nas, saj na ta način zamudimo svoje življenje. Tega si ne želimo! Zato pravim na nekem dušnem nivoju: "Jaz sem voda in ta svet je most. To je hiša ljubezni in jaz sem gost." Ne želim biti ena tistih ljudi, ki se kasneje spominjajo življenja in obžalujejo, da niso bili pogumni. Živimo! Tudi za tiste, ki sedaj nimajo miru ali ljubezni, smo dolžni še bolj zaobjeti in celiti ta svet s tem, da živimo.

Poglejte videospot za njeno pesem Zlatna:

Zakaj ste pesem napisali v srbščini in ne slovenščini?

Intuitivno sem jo napisala v srbskem jeziku, saj je to prav tako moj materni jezik. Pri treh letih sem se preselila v Slovenijo, ker je oče tu delal kot fizik, tako da sem že veliko govorila srbsko. In zgodilo se mi je, da sem si želela napisati prav pozitivno, globoko, veselo pesem. Nekako se je zgodila v prvem maternem jeziku.

Z glasbo je povezana od otroških dni – njena starša sta ji pogosto pela in igrala. Foto: Dejan Crikvenčič Komu običajno najprej zavrtite končno različico sveže pesmi – partnerju ali komu drugemu?

Najprej jo zavrtim svojim nečakom. To sem počela že od majhnega, če so poplesavali na pesem, sem z njo nadaljevala iz demo različic naprej. V nasprotnem primeru sem se morala bolj potruditi. Otroci so iskreni, kritični in vedo, kaj je dobro, brez socialnih mask imajo čisti občutek za to, kaj je dragoceno in kaj povprečno.

Niste le pevka, temveč tudi televizijska voditeljica, filmska asistentka in producentka. V kateri vlogi najbolj uživate? Si je ob tako pestrem urniku težko vzeti čas zase?

Najbolj od vseh vlog sem vzljubila voditeljico oddaje o glasbi. Biti oseba, ki ustvarja, in imeti prostor, da govoriš z ljudmi, ki odlično ustvarjajo ter jim ustvariš prostor in čas, da povedo nekaj o sebi nekje v miru, v nekem zaupanju, je neprecenljivo. Enostavno ljubim pogovore o ustvarjanju. Čas si najdemo vedno, če želimo. Ne verjamem v prenatrpane urnike, vedno lahko vidiš tiste ljudi, ki si jih želiš, pa greš tja, kamor si namenjen. Samo potruditi se je treba in vse se da!

