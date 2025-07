Ko je predelal vsa čustva in občutke ter našel tisto pravo osebo, je kitarist Modrijanov Peter Oset po 20 letih nastajanja končal pesem, ki ima v njegovem srcu posebno mesto. S partnerko Anjo sta si pred meseci obljubila večno zvestobo, zdaj pa je Peter razkril ljubezensko zgodbo, s katero je želel povedati nekaj resničnega in globokega. "V njej se prepoznamo prav vsi – vsakdo je kdaj imel občutek, da je našel pravo osebo. In takrat se telo resnično prilega. Ljudje začutijo, ko je nekaj iskreno," je povedal za Siol.net. Priznal pa nam je tudi, da gre med poletnim kolektivnim oddihom, ki je za Modrijane že "sveta tradicija", vsak član po svoje.

Z novo polko Modrijani napovedujejo tudi izid novega albuma Glasba za ljubljene. Foto: Osebni arhiv Modrijanov Franjo in Peter Oset ter bratranca Rok in Blaž Švab, kasneje pa se jim je pridružil še najmlajši Sergije Lugovski, se Modrijani pripravljajo na svoj največji projekt do zdaj. Zaradi velikega zanimanja oboževalcev bodo prihodnje leto v Stožicah pripravili kar dva koncerta priljubljene Noči Modrijanov. Pred tem jih čaka še pestro leto, poleg številnih nastopov redno izdajajo nove pesmi, saj so napovedali kar pet novih albumov, na katerih bo skupno 50 pesmi. Ena zadnjih je polka Tvoje telo se meni prilega, ki je nastajala po ljubezenski zgodbi njihovega kitarista Petra.

Zakaj je vaša nova polka, ki je nastajala kar 20 let, tako posebna in drugačna od vseh preostalih?

Pesem Tvoje telo se meni prilega je posebna že zaradi samega nastanka. Nastajala je zelo počasi, skoraj 20 let, ker je vsebovala zelo osebna čustva in občutke, ki sem jih moral predelati sam pri sebi. Ni nastala iz potrebe po uspešnici, ampak iz iskrene notranje potrebe povedati nekaj resničnega in globokega. Morda ravno zato izstopa – ker se ne sili, ker ni narejena na silo. Gre za pesem, ki je zorela z mano in ki jo danes lahko zapojem z vsem srcem.

Torej gre za ljubezensko pesem, ki je nastala po resnični zgodbi?

To je zgodba, ki sem jo doživel sam, vendar je nisem mogel končati, dokler nisem našel res prave osebe, zato je refren nastal šele pred kratkim. Gre za zelo oseben trenutek v življenju, ki ostane v vsakem izmed nas. Ni nujno, da gre za eno samo osebo ali en sam dogodek – bolj je to skupek občutij, ki se mi je počasi sestavljal v pesem. Tudi preostali člani ansambla so jo vzeli za svojo, saj se v njej prepoznamo prav vsi – vsakdo je kdaj imel občutek, da je našel pravo osebo. In takrat se telo resnično prilega – pa ne le fizično, ampak tudi čustveno.

Poslušajte:

Ali že ob samem nastanku pesmi začutite, da bo uspešnica, kot se je to zgodilo pri zadnji S tabo res rad, ali se tak uspeh zgodi povsem spontano?

Iskreno – nikoli ne veš. S tabo res rad je nastala v nekaj minutah in res nismo pričakovali, da bo tako močno zaživela med ljudmi. Po drugi strani pa pesem Tvoje telo se meni prilega ni bila napisana z mislijo na uspeh, ampak z mislijo na resnico. Ljudje začutijo, ko je nekaj iskreno. Ampak ni pravila, včasih pesem, na katero staviš vse, ostane v ozadju, včasih pa tista, ki jo ustvariš mimogrede, postane himna. Morda je prav ta nepredvidljivost tista čarobna stvar v glasbi.

Maja je svojo izbranko pred oltar popeljal Peter Oset. Foto: Osebni arhiv Modrijanov Prihodnje leto vas po nekaj letih premora znova čaka Noč Modrijanov. Napovedali ste kar dva koncerta, in to v naši največji koncertni dvorani. Je bilo zanimanja za ta dogodek v letih, ko ga ni bilo, veliko?

Zanimanje je bilo veliko ves čas, ko Noči Modrijanov ni bilo. Ljudje so nas spraševali, kdaj bo spet, kaj pripravljamo, ali bo sploh še kdaj. In zato smo rekli – zdaj je pravi čas. Letos praznujemo 25 let delovanja in to je idealna priložnost, da se spet srečamo s svojim občinstvom na poseben način. Ker priprave potekajo več kot leto dni, bo prihodnje leto pravi čas, da se spet srečamo iz oči v oči na Noči Modrijanov. Res smo veseli, da si ljudje še vedno želijo pristne slovenske glasbe, iskrenosti in povezanosti. Obljubljamo nekaj posebnega.

Poletje je že v polnem teku, pa vseeno: kje ste oziroma boste člani Modrijanov dopustovali?

Vsako leto si vzamemo 14 dni kolektivnega dopusta. To je za nas že skoraj sveta tradicija. Vsak član gre po svoje, tja, kjer najbolj začuti mir in sprostitev. Nekateri gremo na morje, drugi v hribe, tretji radi ostanemo kar doma, v krogu družine in prijateljev. Pomembno nam je, da se takrat res odklopimo, napolnimo baterije in se potem še z večjim veseljem vrnemo na oder. Poletje je čas, ko človek malo zadiha, in tudi mi to zelo cenimo.

