Pevka se je rodila v Londonu kosovsko-albanskim staršem in je od svojega enajstega leta, po osamosvojitvi Kosova od Srbije, nekaj časa živela v tamkajšnji prestolnici Priština. Tam je obiskovala šolo in se učila albansko, pri 15 letih pa je starše prosila za dovoljenje, da se vrne v London in se poskusi prebiti na glasbeno sceno, kar ji je tudi uspelo. Zaradi promocije države skozi svojo glasbo in prepoznavnost je leta 2022 dobila tudi albansko državljanstvo.

"Kosovski dragulj – dobrodošla nazaj!"

Slovesnost je gostila kosovska predsednica Vjosa Osmani, ki je dejala, da jim je podelitev državljanstva Dua Lipi v čast. Zanjo je pripravila poseben sprejem, otroški pevski zbor je namreč zapel njeno uspešnico Levitating, ob čemer je bila pevka vidno ganjena. "Dua in Kosovo sta bila vedno neločljiva. Z največjih svetovnih odrov do src milijonov je našo zgodbo nosila z močjo, ponosom in milino," je predsednica zapisala pod fotografije, ki jih je delila na omrežju X. Dodala je: "Neskončno smo hvaležni za vse, kar je Dua storila in še vedno počne za Kosovo. Naš ponos, naš glas v svetu, kosovski dragulj – dobrodošla nazaj!"

29-letnica je na slovesnosti dejala, da prejem državljanstva "dopolnjuje dvojnost, ki sem jo vedno imela v sebi. Rada imam to državo in to meni in moji družini pomeni veliko." Ljubezen do delno priznane države pevka pogosto omenja, tam je ustanovila tudi dobrodelno organizacijo, ki pomaga ranljivim skupinam. Leta 2022 ji je predsednica podelila tudi naziv častne ambasadorke Kosova.

Zvezdnica se je na Kosovu mudila tudi zaradi festivala Sunny Hill, ki ga je leta 2018 ustanovila skupaj z očetom Dukagjinom Lipo. Lani je državo, v kateri je živela nekaj let, predstavila tudi partnerju, igralcu Callumu Turnerju, s katerim sta se letos zaročila.

