Dua Lipa je pred kratkim obiskala Kosovo, kjer se je z družino in prijatelji udeležila tamkajšnjega festivala Sunny Hill, katerega ustanoviteljica je. Svojemu fantu, britanskemu igralcu Callumu Turnerju, je tako prvič predstavila deželo, v kateri je živela nekaj let.

Osemindvajsetletna pevka se je udežila vseh štirih festivalskih dni in s svojimi sledilci na Instagramu delila vrsto fotografij. Kot je razvidno, je na festivalu uživala v družbi svojih prijateljev, izbranca, brata, sestre, mame in očeta, s katerim sta skupaj ustanovila omenjeni festival.

Zapis zaključila z besedami v albanskem jeziku

"Toliko imam za objaviti iz zadnjih štirih dni festivala Sunny Hill, da sploh ne vem, kje naj začnem. Po dolgem vikendu sem tako ponosna, da se zaradi navdušenja ne morem zbrati. Ne morem izraziti veselja, da je festival v zadnjih petih letih postal to, kar je. Videti, kako raste in postaja nekaj več, kot smo lahko kadarkoli sanjali, je noro. Še več, to lahko počnem z družino in vsemi iz Agencije Republika, ki neumorno delajo 24 ur na dan," je zapisala pod fotografije.

In dodala: "Bilo je vznemirljivo, lepo, navdihujoče, energijsko in včasih stresno, a sem ponosna, da sem lahko del tega. To počnemo za naše mesto. Hvala vsem, ki ste se nam pridružili, vsem izvajalcem in njihovim ekipam. Zelo smo hvaležni." Zapis je sklenila z besedami v albanskem jeziku: "Ju dua shume (Rada vas imam, op. p.)."

Prvi obisk britanskega igralca

Dua Lipa je na Kosovo, kjer je z družino živela nekaj let, prvič pripeljala svojega izbranca, 34-letnega britanskega igralca Calluma Turnerja. Skupaj so ju prvič opazili v začetku letošnjega leta v Los Angelesu, zveze pa, kljub temu,da sta se v javnosti redno pojavljala skupaj, nista potrdila do pred kratkim.

Na fotografijah s Kosova se igralec in pevka objemata ter uživata v glasbi izvajalcev, ki jih je izbrala Lipa.

Festival Sunny Hill je potekal med 25. in 28. julijem, na njem pa so med drugim nastopili zvezdniki Bebe Rexha, Burna Boy, Stormzy in DJ Snake.

Starše je prosila, da ji dovolijo oditi s Kosova

S Kosova, kjer je Lipa živela nekaj let, sicer prihajata pevkina starša Anesa in Dukagjin Lipa. V začetku 90. let sta iz Prištine pribežala v London, kjer so se rodili vsi trije njuni otroci. Na Kosovo so se vrnili leta 2008 po razglasitvi neodvisnosti. Dua Lipa je tam obiskovala šolo in se učila albansko, pri 15 letih pa je starše prosila, da ji dovolijo vrniti se v London in se tam poskusiti prebiti na glasbeno sceno. Uspelo ji je v le nekaj letih. "To, da sem s Kosova, je velik del mene," je povedala v nedavnem pogovoru za revijo Time.

Leta 2019 je na festivalu Sunny Hill, ki ga je Dua Lipa ustanovila skupaj z očetom, nastopila Miley Cyrus. Foto: Guliverimage

