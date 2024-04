"To, da sem s Kosova, je velik del mene," je izjavila popzvezdnica.

Dua Lipa, ki je pred kratkim izdala svoj tretji studijski album, je v pogovoru za revijo Time spregovorila o svojih koreninah, o Kosovu, od koder prihajata njena starša Anesa in Dukagjin Lipa in kjer je nekaj let živela tudi sama.

28-letnica se je sicer rodila v Londonu, kamor sta njena starša iz Prištine pribežala v začetku 90. let, po kosovski razglasitvi neodvisnosti leta 2008 pa se je družina vrnila na Kosovo. Tam je Dua Lipa obiskovala šolo in se učila albansko, pri 15 pa je starše prepričala, da ji dovolijo vrniti se v London in se tam poskusiti prebiti na glasbeno sceno. Uspelo ji je v le nekaj letih.

"Vse od malih nog sem delala načrte," je povedala za Time, "vedno sem imela dolgoročne cilje." Dodala je, da verjame v manifestacijo, v uresničevanje ciljev, ki si jih zadaš: "Podzavestno delaš na tem, da jih uresničiš. Nič ni nedosegljivo."

Dua Lipa leta 2017, ko je nastopila na festivalu v Glastonburyju Foto: Guliverimage

Leta 2022 ji je Albanija podelila državljanstvo in ima zdaj dvojnega, britanskega in albanskega. "Sem iz dveh krajev naenkrat," je dejala, "to, da sem s Kosova, je velik del mene, in dobiti albansko državljanstvo je bilo res vznemirljivo."

Zdaj si želi v očeh Zahoda spremeniti podobo Kosova in Albanije. "Nočem, da ljudje ob omembi Kosova pomislijo: Oh, od vojne uničeno Kosovo, ko pa je toliko več od tega," je poudarila pevka, ki z očetom, nekdanjim članom kosovske rock skupine Oda, v Prištini prireja glasbeni festival.

"Rada bi, da bi na Kosovo prišli ljudje z vsega sveta in videli, kako se razlikuje od njihovih pričakovanj," je dejala, "ko sem jaz živela na Kosovu, tam ni nastopal nihče od mojih priljubljenih izvajalcev. Moje sanje so, da to zdaj omogočim tamkajšnji mladini."