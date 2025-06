Slovenci do minimalne zmage, v središču pozornosti sodniška napaka

Poleg kvalifikacijskih srečanj za SP 2026 in zaključnega turnirja lige narodov v teh dneh ne manjka niti prijateljskih nogometnih tekem. Na delu je bila tudi slovenska reprezentanca, ki je po prvencu Tamarja Svetlina v reprezentančnem dresu z 1:0 (1:0) zmagala v Luksemburgu. V drugem polčasu je sicer zadel tudi Blaž Kramer, a je bil njegov zadetek po sporni oz. kar napačni sodniški odločitvi o prepovedanem položaju razveljavljen. Slovenski selektor Matjaž Kek sicer ni mogel računati na najmočnejšo zasedbo. Danes bosta na delu tudi slovenska tekmeca v kvalifikacijah za SP 2026, Švedska in Kosovo, Švica pa se bo v soboto v ZDA udarila z Mehiko. Igra tudi izolirana Rusija, ki želi nadaljevati imeniten niz proti Nigeriji.

Prijateljska tekma: Luksemburg : Slovenija 0:1 (0:1) Nacionalni stadion, gledalcev 7.508, sodniki: De Gabriele, Spiteri, Scerri (vsi Malta)

Strelec: 0:1 Svetlin (44.)

Luksemburg: Pereira, Pinto (od 57. Dardari), Carlson (od 89. Curci), Korać, Jans, Moreira (od 89. Gerson), Barreiro (od 70. V. Thill), Da. Sinani, Bohnert (od 70. S. Thill), Rodrigues, Madjo (od 58. Džogović)

Slovenija: Vekić, Janža, Bijol, Drkušić, Karničnik, Elšnik (od 78. Zabukovnik), Petrovič, Svetlin (od 78. Verbič), Lovrić (od 90. Brekalo), Stojanović (od 64. Matko), Kramer (od 64. Vombergar)

Rumeni kartoni: Korać, Džogović; Lovrić, Drkušić, Matko, Bijol

Rdeči karton: /

Prijateljske tekme:

Petek, 6. junij:

Slovenska nogometna reprezentanca bo pred letošnjim vrhuncem, jesenskimi kvalifikacijami za SP 2026, odigrala še dve prijateljski tekmi. Danes je z 1:0 slavila na gostovanju pri Luksemburgu, v torek pa bo pred polnimi tribunami celjskega stadiona gostila Bosno in Hercegovino.

Zaradi zdravstvenih težav danes niso igrali kapetan Jan Oblak, prvi strelec Benjamin Šeško in steber zvezne vrste Adam Gnezda Čerin, ki so v zadnjih dneh na Gorenjskem izpuščali skupne treninge. Tako so priložnost za nastop dočakali drugi, kapetanski trak je nosil Jaka Bijol, zanimivo pa je bilo zlasti v napadu, kjer že od prej manjkajo Andraž Šporar, Jan Mlakar in Žan Vipotnik, priložnost pa je v prvi enajsterici dobil Blaž Kramer. V vratih se je izkazal Igor Vekić.

🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za pripravljalno tekmo proti Luksemburgu!#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/g0ztWEZFzM — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 6, 2025

Slovenci so takoj prevzeli terensko pobudo, a v peti minuti so prvo nevarno akcijo po napaki Elšnika izpeljali domačini, na koncu pa po Vekićevem posredovanju dobili le kot po sicer močnem strelu Gersona Rodriguesa. Ta je v zadnjem obdobju v nemilosti dela domače javnosti zaradi družinskega nasilja, zaradi česar je dobil 18-mesečno pogojno kazen.

Po sicer precej zaspanem prvem polčasu je Slovenija ob koncu prvega polčasa vendarle našla pot do gola gostiteljev. V 44. minuti je Petar Stojanović z desne strani podal pred vrata, kjer je Tamar Svetlin dobro sprejel žogo, nato pa iz res težkega položaja s pomočjo leve vratnice poskrbel za prvenec v dresu Slovenije.

BUT



La Slovénie ouvre le score grâce à un magnifique geste technique de Svetlin.



🇱🇺 0-1 🇸🇮 pic.twitter.com/4cNiDchEMl — Luxembourg Football 🇱🇺 (@ActuFootLUX) June 6, 2025

Kramer zadel, a ...

Na začetku drugega polčasa so Slovenci zapretili še drugič. Po lepi akciji, ki jo je začel Erik Janža, je žoga prišla do Svetlina, do nje se je nato po posredovanju domače obrambe dokopal Blaž Kramer, ki se je sam znašel pred golom in brez težav zadel za 2:0, a je stranski sodnik ob tem pokazal, da je šlo za prepovedani položaj. Na prijateljskih tekmah v uporabi sicer ni Vara, je pa počasni posnetek pokazal, da Kramer niti slučajno ni bil v prepovedanem položaju in bi moral gol po vseh pravilih obveljati.

V 64. minuti se je Kek odločil za prvi menjavi, iz igre sta odšla Stojanović in Kramer, v igro pa sta vstopila Aljoša Matko in Andres Vombergar. Nekaj minut zatem so resneje zapretili nogometaši Luksemburga, odlično se je v vratih izkazal Vekić. V 78. minuti je Kek poskrbel še za dve spremembi, namesto strelca zadetka Svetlina je priložnost dobil Benjamin Verbič, namesto Elšnika pa je zaigral Mark Zabukovnik.

Dejan Petrović Foto: Guliverimage

V zaključku so gostitelji pritisnili na vrata Slovenije, v 88. minuti pa imeli tudi izvrstno priložnost, a se je Vekić odlično odzval po strelu Dirka Carlsona z glavo. Vse do konca so domači močno pritiskali na slovenska vrata, a so ta ostala zaklenjena, Slovenci pa so zmagali z 1:0.

"Zaradi fantov sem vesel te zmage v dobrem ozračju proti tekmecu, ki ni slučajno premagal Švedske. Ta že dolgo časa opozarja nase z dobrimi izidi. V določenih trenutkih smo bili dobri, v določenih trpeli. Fantje, ki so dobili priložnost, so dokazali, da so vredni vpoklica. Igrali so pogumno in odgovorno," je po zmagi za STA dejal selektor Matjaž Kek.

Slovenija je še petič zapored premagala Luksemburg, ki je na jakostni lestvici Fife slabši za 40 mest (51 proti 91). Pred tem je slavila dvakrat v kvalifikacijah za SP 2002, dvakrat pa v kvalifikacijah za EP 2008. Ko se je Slovenija pomerila nazadnje v Luksemburgu, je bil njen selektor prav Matjaž Kek (2007), gostje pa so zmagali s 3:0. Dva zadetka je dosegel takratni kapetan Klemen Lavrič, enega pa zdajšnji član strokovnega vodstva Slovenije Milivoje Novaković.

Švedi brez najboljših do zmage na Puskas Areni

Danes sta nastopila tudi dva tekmeca Slovenije v jesenskih kvalifikacijah za SP 2026. Kosovo je s 5:2 ugnalo Armenijo, Švedska pa je z 2:0 slavila na Madžarskem. To bi bila lahko čustvena tekma zlasti za Viktorja Gyökeresa, 26-letnega švedskega zvezdnika madžarskih korenin, ki blesti pri Sportingu iz Lizbone in se podobno kot Benjamin Šeško spogleduje z odmevnim prestopom na Otok. Tudi zanj se najbolj zanima Arsenal.

Gyökeres vendarle ni nastopil na Madžarskem, saj ga je selektor Jon Dahl Tomasson odstranil s seznama zaradi poškodbe. Švedska je bila močno oslabljena. Manjkala sta tudi zvezdnika Newcastla Alexander Isak in Tottenhama Dejan Kuluševski, Anthony Elanga pa bo izpustil drugo pripravljalno tekmo z Alžirijo. Za zmago proti Madžarom sta sicer zadela Benjamin Nygren (49.) in Yasin Ayari (65.).

Švedi so ugnali Madžare. Foto: Reuters

Švica, tretji tekmec Slovenije v kvalifikacijah za SP 2026, se je odpravila čez veliko lužo. V soboto se bo pomerila z Mehiko v Salt Lake Cityju (ZDA).

V Moskvi je Rusija na stadionu Lužniki, ki je pred sedmimi leti gostil finale svetovnega prvenstva med Francijo in Hrvaško, z 1:1 remizirala z Nigerijo. Rusi, ki zaradi suspenza ne smejo nastopati na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem Fife in Uefe, so tako prekinili izjemen niz, v katerem so vknjižili osem zaporednih zmag s skupno gol razliko 44:0. Med drugim so premagali tudi Srbijo (4:0) in Belorusijo (4:0), večinoma pa manj kakovostne reprezentance z drugih celin. Zadnja tekma, ki je Rusija pred tem srečanjem ni dobila, je bila 13. oktobra 2023. Takrat je remizirala s Kenijo (2:2).

Prijateljske tekme:

Četrtek, 5. junij:

Petek, 6. junij:

Sobota, 7. junij: