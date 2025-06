Velik udarec za Slovenijo, Ačimoviću se ni uresničila želja

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let se v Mariboru intenzivno pripravlja na nastop na evropskem prvenstvu. Danes je postalo dokončno jasno, da na Slovaško ne bo odpotoval eden ključnih igralcev, branilec Marcel Ratnik . Donedavni kapetan Olimpije je prestopil k Al Ainu, s katerim bo nastopil na svetovnem klubskem prvenstvu. Zamisel, da bi pomagal Sloveniji vsaj na uvodnih tekmah Eura na Slovaškem, je dokončno splavala po vodi. O tem sta spregovorila direktor reprezentanc Milenko Ačimović in selektor Andrej Razdrh.

Mladi slovenski branilec Marcel Ratnik je bil v kvalifikacijah za Euro osrednji steber slovenske obrambe in njen nesporni vodja. Pred začetkom priprav je iz ljubljanske Olimpije prestopil v Al Ain iz Združenih arabskih emiratov. Ker njegov novi klub nastopa tudi na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, je bil že ob potrditvi prestopa pod vprašajem njegov nastop na evropskem prvenstvu.

Danes je klub iz ZAE uradno obvestil Nogometno zvezo Slovenije (NZS), da je Marcel uvrščen na seznam igralcev za svetovno klubsko prvenstvo. Ker termin evropskega prvenstva U21 ni v uradnem koledarju FIFA, klubi v tem času niso dolžni odstopiti igralcev za reprezentančne obveznosti. Tako kot v primeru Nejca Gradišarja in Davida Flakusa Bosilja NZS tudi tokrat nima možnosti, da Ratnika priključi reprezentanci.

Ačimović: Žal odločitev ni bila v naših rokah

Milenko Ačimović je direktor reprezentanc na NZS. Foto: Jure Banfi Direktor reprezentanc Milenko Ačimović je pojasnil, da so si na zvezi zelo prizadevali, da bi Marcel lahko zaigral vsaj na uvodnih tekmah prvenstva.

"Resnično smo si želeli, da Marcel ostane z nami in odigra vsaj prvi dve tekmi. A končno besedo ima klub, ki je igralčev delodajalec," je dejal Ačimović in dodal: "Vem, da si tudi Marcel zelo želi nastopiti. Skupaj smo ustvarili zelo lepo zgodbo, ki bi lahko dosegla vrhunec prav na prvenstvu najboljših. Žal pa tokrat odločitev ni bila v naših rokah. Marcelu želim veliko uspeha v novem klubu, verjamem pa, da ga bomo tudi v prihodnje z veseljem spremljali v reprezentančnem dresu."

Selektor reprezentance Andrej Razdrh je medtem popolnoma osredotočen na pripravo ekipe na prvenstvo. "Marcel je bil eden najpomembnejših igralcev v naši obrambi. Njegova prisotnost je dajala ekipi stabilnost in samozavest. V zadnjih dneh smo razmišljali o različnih možnostih, tudi o scenariju brez njega. Prepričan sem, da bodo igralci, ki bodo nastopili na prvenstvu, dali vse od sebe. Igrali bodo tudi za Marcela in za vse tiste, ki zaradi različnih okoliščin tokrat ne morejo biti z nami. Ekipa je zelo povezana in prav to povezanost bomo skušali prenesti na igrišče," je poudaril selektor.

Ratnikov nov klub Al Ain bo imel na SP v ZDA opravka tudi z zvezdniško zasedbo Manchester Cityja. Foto: Reuters

Al Ain iz ZAE se bo na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, ki bo potekal od 14. junija do 13. julija, pomeril v skupini G z Manchester Cityjem, maroškim Wydadom in Juventusom iz Torina.