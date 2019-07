Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Michael Jordan je skupaj s trenerjem Philom Jacksonom osvojil šest naslovov v ligi NBA. Foto: Guliver/Getty Images …leta 1996 je Michael Jordan sklenil najvišjo enoletno pogodbo v ligi NBA. S Chicago Bulls je podpisal 30 milijonov dolarjev (27 milijonov evrov) vredno pogodbo, Biki pa so v sezoni 1996/97 ubranili naslov NBA prvakov in uspeh ponovili še leto pozneje. Ob upoštevani inflaciji bi bila pogodba izpred 20 let danes vredna približno 46 milijonov dolarjev (41 milijonov evrov).

Leto pozneje je Jordan sklenil še višjo pogodbo, vredno 33 milijonov dolarjev (30 milijonov evrov), kar je še vedno najvišja enoletna pogodba v zgodovini lige NBA. Skupno je v 13 sezonah pri Bikih osvojil šest šampionskih prstanov in se proslavil kot eden najboljših košarkarjev vseh časov.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1908 je švedska reprezentanca odigrala prvo tekmo in v Göteborgu premagala Norveško z 11:3. To je bila tudi prva tekma v zgodovini norveške izbrane vrste.

Leta 1953 je bila v Hamburgu v Nemčiji zgrajena AOL Arena, eden največjih nemških nogometnih štadionov, ki je gostil tekme svetovnega prvenstva 1974 in 2006, ki sprejme 57.274 navijačev. Pozneje je bil še prenovljen in bil s strani UEFA ocenjen s petimi zvezdicami. Na njem tekme igra HSV.

Leta 1987 je Urugvaj v finalu južnoameriškega pokala (Copa America) z 1:0 premagal Čile in se okitil z naslovom južnoameriškega prvaka.

Leta 1998 se je Francija pred domačimi gledalci veselila prvega naslova svetovnih prvakov. V finalu je v Parizu ugnala Brazilijo z 3:0. Dva zadetka za galske peteline je dosegel Zinedine Zidane, enega pa Emmanuel Petit.

Ob porazu je za Brazilijo zadnjič nastopil Claudio Taffarel,ki je za reprezentanco nastopil 101-krat, kar ga uvršča na tretje mesto večne lestvice po številu nastopov v dresu Kariok. Na isti tekmi se je od dresa z državnim grbom poslovil tudi legendarni napadalec Bebeto (75 nastopov in 35 golov).

Leta 2016 sta slovenska plezalca Janja Garnbret in Domen Škofic zmagala na tekmi za svetovni pokal v športnem plezanju v težavnosti v francoskem Chamonixu in poskrbela za dvojno slovensko slavje in dve Zdravljici v nekaj minutah.

Še vedno ni jasno, kaj se je z Ronaldom dogajalo v hotelu pred pariškim finalom

Rodili so se …

… leta 1954 nekdanji nemški nogometaš Wolfgang Dremmler

… leta 1962 nekdanji angleški nogometaš Dean Wilkins

... leta 1968 nekdanji daljinski plavalec Nace Majcen

… leta 1969 nekdanji kanadski hokejist s slovenskim potnim listom Stanley Reddick

… leta 1969 nekdanji ameriški košarkar in nekdanji član Olimpije Jimmy Oliver

… leta 1972 nekdanji ameriški košarkar Travis Best

… leta 1973 nekdanji italijanski nogometaš Christian Vieri

… leta 1974 nekdanji grški nogometaš Stelios Giannakopoulos

… leta 1974 nekdanji slovenski vratar Dino Lalić

… leta 1974 nekdanji slovenski rokometaš Boštjan Ficko

… leta 1978 nekdanji tunizijski nogometaš Ziad Jaziri

… leta 1982 italijanski nogometaš Antonio Cassano

… leta 1985 nekdanja slovenska rokometašica Urša Luznar

… leta 1988 ameriški košarkar Patrick Beverley

… leta 1991 kolumbijski nogometaš James Rodriguez

… leta 1995 angleški nogometaš Luke Shaw