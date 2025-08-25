Kam po modno obutev za novo šolsko leto?

Novo šolsko leto prinaša novo modno sezono in osvežitev potrebuje tudi garderoba naših otrok. V trgovinah Mass dobro vedo, da imajo otroci in še posebej mladostniki že zelo izdelan okus in želijo nositi obutev, ki je "kul" in v trendu. Zato boste tudi za šolsko leto, ki je tik pred vrati, na policah poslovalnic po vsej Sloveniji našli modele obutve priznanih blagovnih znamk, ki jo bodo vaši šolarji in vrtičkarji nosili z največjim veseljem. Starši torej lahko računate na kakovost, otroci pa bodo zadovoljni, ker bodo nosili čevlje, ki so jim všeč. V ponudbi boste našli tudi obutev za posebne priložnosti in nahrbtnike, ki so dovolj prostorni in trpežni za vsakodnevno uporabo. Pestra pa je tudi izbira copat za v vrtec in šolo.

Superge na ježka za najmlajše

Za vrtičkarje so odlična izbira superge z ježkom, ki jih lahko hitro obujejo in sezujejo sami. Barviti modeli z zabavnimi motivi ali priljubljenimi risanimi junaki poskrbijo, da je obuvanje del igre. Pri blagovnih znamkah Adidas, Puma in še posebej pri Skechers so poskrbeli za zares barvito ponudbo supergic, ki bodo najmlajše nedvomno navdušile in popestrile njihovo prikupno garderobo. Med najpopularnejšimi modeli Skechers so še vedno Uno in Slip Ins, ki so izjemno udobni in enostavni za nošenje. Sicer pa med potiski na supergah najdete vse od motivov junakov iz risank Spiderman in Frozen pa vse pravljičnih bitij, kot so samorogi. V malo hladnejših in bolj deževnih jesenskih dneh bodo za igro na prostem odlični lahki, a trpežni gležnjarji, pozimi pa toplo podloženi čevlji, ki varujejo pred mrazom in vlago.

Trendovska obutev za šolarje

V šoli so superge nedvomno kraljice med obutvijo, in to ne katerekoli. Retro modeli v stilu Adidas Samba, Converse All Star in Puma Speedcat so letošnjo jesen vroči trend in visoko na seznamu želja mladostnikov, saj navdušujejo tudi na družbenih omrežjih, prav tako superge New Balance v trendovskih barvah. So zares vsestranska obutev za dekleta in fante, saj jih lahko obujejo za v šolo in športne aktivnosti, seveda pa so nepogrešljiv modni kos tudi za prosti čas.

Obutev za aktivne

Ponudba na mass.si pa ne prinaša samo trendovskih superg za vsak dan, ampak tudi obutev za vse otroke, ki se že zbudijo z energijo za igro, raziskovanje in šport.

Za tiste družine, ki v prostem času raziskujejo naravo, je v kolekcijah za novo šolsko leto na voljo tudi kakovostna otroška pohodniška obutev. Pohodniške čevlje Adidas in Primigi odlikujejo robusten podplat z dobrim oprijemom, stabilnost in vodoodbojna zaščita.

Otroci, ki dan preživijo v aktivnostih, med igro, na športnih treningih ali v telovadnici, bodo še posebej navdušeni nad športnimi supergami iz Skechers ponudbe, ki združujejo praktičnost in modo. Zasnovani so z mislijo na gibanje, saj so izdelani iz lahkih materialov in imajo fleksibilni podplat.