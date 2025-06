Slovenci se od EP poslavljajo s porazom

Na Slovaškem so odigrali še zadnji krog skupinskega dela Eura za nogometaše do 21 let, v katerem so se delile še zadnje vstopnice za četrtfinale. Slovenija v skupini B čudeža ni dočakala. Z 0:2 je priznala premoč Češki in tekmovanje sklenila kot četrta v skupini.

Euro 2025 do 21 let, 3. krog:

Sreda, 18. junij:

Po mirnih uvodnih minutah so ob dvomljivem prekršku Lovra Golića za rumeni karton v akciji po njem Čehi zabili po pravem fliperju v kazenskem prostoru. Kryštof Danek je sprožil z roba kazenskega prostora, po odboju pa je žoga presenetila Martina Turka in končala v mreži. Na srečo varovancev Andreja Razdrha se je nato vmešal Var, zadetek pa je bil zaradi tega, ker je bil Vaclav Šejk ob podaji proti Daneku v nedovoljenem položaju, razveljavljen.

Do 25. minute smo nato čakali na prvo nekoliko bolj resno priložnost, a strel Mitje Ileniča so Čehi blokirali. Tri minute kasneje je kot prvi pri Čehih po prekršku nad Svitom Sešlarjem porumenel Martin Suchomel. Novo priložnost za Češko je imel v 33. minuti Danek, a po lepem prodoru na koncu slabo sprožil in ni ogrozil Turkovih vrat. V 41. minuti so najprej nevarno kombinirali Slovenci, a zaključnega strela ni bilo. Sledil je protinapad Čehov, a nevarnost na drugi strani so Slovenci preprečili.

Minuto kasneje je lepo prodrl Tjaš Begić, a nato ni sprožil, pač pa se v kazenskem prostoru odločil za podajo in obramba Češke je razčistila. Pred koncem polčasa je Sešlar z izjemno podajo želel zaposliti Tia Cipota, a češki branilci so v zadnjem trenutku izbili žogo ter preprečili, da bi mladi napadalec sam stekel proti vratom. Že v sodnikovem dodatku je Srđan Kuzmić sprožil in ogrel dlani Jirija Boreka, ki je žogo izbil v kot. Kmalu zatem je Simone Sozza odpiskal konec prvega polčasa.

Svit Sešlar je ponovno skrbel za kreacijo slovenske igre, a zadetka Slovenci niso dočakali. Foto: Guliverimage

Čehi na uvodu v drugi del dvakrat zabili

Pred začetkom drugega dela je Razdrh namesto Enrika Ostrca in Begića na teren poslal Dina Kojića in Jošta Piška, a sledil je hladen tuš. V 49. minuti je Daniel Fila, ki je ob polčasu vstopil pri Čehih, po napaki slovenske obrambe povedel svoje ekipo v vodstvo. Deset minut kasneje je predložek Adama Karabeca v kazenski prostor izkoristil še Šejk in sanje Slovenije o čudežu so bile bolj kot ne pokopane.

V 62. minuti je imel po predložku s prostega strela lepo priložnost Golić, ki je lepo vtekel proti oddaljenejši vratnici, a Borek je, prav s pomočjo vratnice, njegov strel zaustavil. Daniel Langhamer je v 66. minuti ponovno zapretil pred slovenskimi vrati, a izkazal se je Turk. Le nekaj minut kasneje je Turk zaustavil še strel Daneka, v 80. minuti pa je nevarno sprožil Fila, a zgrešil cilj. Slovenci so lovili častni zadetek na tem prvenstvu (priložnosti sta imela Sešlar in Pišek), a ostali brez njega in tekmovanje sklenili na četrtem mestu v skupini z eno osvojeno točko.

Napredovali sta Nemčija in Anglija. Medsebojno srečanje je danes pripadlo prvim, ki so slavili z 2:1 in brez praske zasedli vrh lestvice.

Tudi v drugih skupinah napredovali favoriti

V skupini A sta se četrtfinalista - Španija in Italija sta na prvih dveh tekmah osvojili maksimalno število točk (6) - v torek zvečer med seboj pomerila za prvo mesto v skupini, po remiju z 1:1 pa je to naposled pripadlo Španiji zaradi boljše razlike v golih. Boj za tretje mesto je dobila gostiteljica Eura Slovaška, ki je z 2:1 premagala Romunijo.

V skupini C so si napredovanje zagotovili Portugalci in Francozi. Prvo so s 4:0 nadigrali Gruzijo, drugi pa s 4:1 Poljsko.

V skupini D si je preboj v četrtfinale že prej zagotovila Danska, ki je v popoldanski sredini tekmi remizirala s Finsko z 1:1. Drugo mesto pa je pripadlo Nizozemcem, ki so z 2:0 odpravili Ukrajince.

Euro 2025 do 21 let, 3. krog:

Torek, 17. junij:

Sreda, 18. junij:

Lestvica: