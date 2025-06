Danes se na Slovaškem začenja večtedenski nogometni festival, na katerem se bo 16 mladih reprezentanc do 21 let potegovalo za evropsko krono. Na Euru bo nastopila tudi Slovenija, spektakel pa bi lahko bil še izdatnejši, če se ne bi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) odločila, da bo vzporedno v ZDA potekal njen eksperiment, razširjeno svetovno klubsko prvenstvo. Zaradi njega bo marsikdo oslabljen, žal tudi Slovenija.

Čeprav so največja reprezentančna nogometna tekmovanja že tradicionalno vezana na soda leta, tako da bo naslednji veliki vrhunec leta 2026, ko bo na drugi strani velike luže svetovno prvenstvo, bo še kako zanimivo tudi letošnje poletje. Torej leto 2025. In to tudi za Slovenijo.

Kdo vse bo nastopil na Euru do 21 let na Slovaškem? Slovenija je edina država z območja nekdanje Jugoslavije. Foto: Guliverimage

Mlado reprezentanco do 21 let čaka zgodovinsko dejanje, saj bo nastopila na Euru na Slovaškem, na katerega se je prvič uvrstila prek kvalifikacij. Žal pa na nedvomnem vrhuncu svoje generacije, na katerem bodo tudi zveneča imena, ki nosijo dres največjih klubov na svetu in so vredna celo več kot 50 milijonov evrov, ne bo vseh najboljših mladih Slovencev.

Zaradi takšnih in drugačnih razlogov sta selektor Andrej Razdrh in direktor Milenko Ačimović prejela toliko odpovedi, da je v vodo padel načrt popolne mobilizacije, s katerim naj bi se zagotovila optimalna zasedba igralcev in ki se ga je popolnoma držal selektor članske reprezentance Matjaž Kek.

Slovenski nogometni upi so se izkazali v kvalifikacijah za Euro 2025 in poskrbeli za zgodovinski dosežek. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski upi bodo oslabljeni, pogrešali bodo veliko pomembnih členov, tudi nosilcev igre, eden izmed poglavitnih krivcev pa je neukrotljiva želja funkcionarjev Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki jim ni mar za že tako zgoščen koledar nogometašev. Želijo ponuditi še več nogometne zabave, polne največjih imen, hkrati pa tudi zaslužiti. Tako se bo konec tedna udejanjila ideja o razširjenem svetovnem klubskem prvenstvu, na katerem bo nastopilo kar 32 klubov z vsega sveta. Sprva se bodo med seboj merili v skupinskem delu, tako da bo, čeprav imamo opravka z liho letnico, zanimivo in atraktivno še skoraj do polovice julija.

Razdrh: Najhujši udarec je bila odpoved Ratnika

Nogometni eksperiment Fife je tako pokvaril sanje Sloveniji o še boljši zasedbi na Euru na Slovaškem. Klubi imajo namreč neizpodbitno prednost. Euro poteka v obdobju, ki ne velja za uraden Fifin termin, ko bi morali klubi dati prednost zvezam in reprezentancam, ampak je ravno obratno. In zaradi tega v slovenski zasedbi ne bo Marcela Ratnika, kapetana in obrambnega stebra, ki je vlival samozavest kot nihče drug in ga bo zelo težko nadomestiti – to priznava tudi selektor Andrej Razdrh. Ne bo niti Nejca Gradišarja, malodane prvega napadalca, tudi strelca odločilnega gola v Avstriji, ki je mlade Slovence v kvalifikacijah popeljal neposredno na Euro.

Slovenska reprezentanca do 21 let, ki je v kvalifikacijah pod taktirko Milenka Ačimovića prehitela vse tekmece, tudi Francijo in Avstrijo, na Slovaškem ne bo nastopila v najmočnejši zasedbi. Foto: Jure Banfi

Po odločitvi, da Milenko Ačimović selektorski položaj prepusti donedavnemu sodelavcu in pomočniku Razdrhu, sam pa nadzoruje dogajanje v nekoliko drugačni vlogi, je slovenski zasedbi šlo marsikaj narobe.

Zgodil se je primer Erik Kojzek, ko je obetavni mladenič iz Koroške namesto Slovenije izbral Avstrijo, zaradi poškodb bosta odsotna Marko Ristić in Jan Đapo, kar je ob spoznanju, da je tik pred zdajci zaradi donosnega prestopa v ZAE, njegov novi klub Al Ain pa bo nastopil na klubskem SP v ZDA, izpadel Ratnik, močno oslabilo obrambno vrsto. "Zadnji in najhujši udarec je bila odpoved Ratnika. Na njem se je marsikaj gradilo, z njim smo se pripravljali," je pred dnevi priznal selektor Razdrh.

Nekdaj sta skupaj navduševala pri Olimpiji. Svit Sešlar, ki je v prejšnji sezoni blestel pri Celju, bo zdaj nastopil na Euru na Slovaškem, Marcel Ratnik pa bo v prihodnjih tednih z Al Ainom dejaven na klubskem SP v ZDA. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi v napadu ne bo pomembnih slovenskih orožij. David Flakus Bosilj se v teh dneh z Murcio poteguje za vstop v drugo špansko ligo, Benjamin Šeško in Žan Vipotnik, ki bi lahko bila po letih, zlasti pa po dragocenih izkušnjah in nesporni kakovosti dodana vrednost ekipi, pa se nista pridružila projektu. Na Euru do 21 let lahko namreč nastopijo vsi, ki so rojeni po 1. januarju 2002.

Slovenska reprezentanca do 21 let bo Euro 2025 odprla v četrtek proti Nemčiji, nato jih 15. junija ob 18. uri čaka obračun z Anglijo, skupinski del pa bodo končali 18. junija ob 21. uri proti Češki.

Najdražji je mladi napadalec Arsenala

Vseeno se bo na Slovaškem, čeprav bo manjkalo ogromno mladih zvezdnikov, v boj za evropsko krono podalo še vedno spoštovanja vredno število tržno cenjenih igralcev. O tem priča tudi podatek, da je najdražji tekmovalec turnirja komaj 18-letni angleški napadalec Arsenala Ethan Nwaneri. Po oceni Transfermarkta tržna vrednost morebitnega novopečenega soigralca Benjamina Šeška znaša že 55 milijonov evrov.

Mladi angleški napadalec Ethan Nwaneri je najdražji posameznik Eura na Slovaškem. Foto: Guliverimage

Blizu mu je mladi portugalski up Geovany Quenda iz Sportinga iz Lizbone (45 milijonov), tudi on je star šele 18 let. Najdražji Francoz na Euru – zanimivo je, da so mladi galski petelini v kvalifikacijski skupini, čeprav so proti slovenskim vrstnikom na dveh tekmah osvojili štiri točke, zaostali za Ačimovićevo zasedbo in osvojili drugo mesto – je Castello Lukeba.

Mladi branilec Leipziga, v zadnji sezoni tudi soigralec Benjamina Šeška in Kevina Kampla, je vreden 40 milijonov evrov, toliko kot Anglež Tino Livramento, desni branilec Newcastla. Blizu je tudi 19-letni zvezni igralec Tottenhama Archie Gray (38 milijonov evrov).

Slovenija se je znašla v najdražji skupini Eura. Foto: Guliverimage Na lestvici torej prevladujejo mladi Angleži, ki se bodo v skupini udarili tudi s Slovenijo. Njihova ekipa je najvrednejša na tekmovanju, skupna vrednost mladih treh levov znaša neverjetnih 412 milijonov evrov. Za primerjavo: slovenski upi so skupaj vredni dobrih 16 milijonov.

Slovenija ima smolo, da se je znašla v najdražji skupini tekmovanja, saj je po oceni Transfermarkta skupna vrednost Anglije, Nemčije, Češke in Slovenije (vsi skupina B) skoraj 724 milijonov evrov. Ples kroglic je Slovencem namenil tudi zadnja evropska prvaka do 21 let. Leta 2023 so bili najboljši Angleži, ki bodo tako branili naslov, leta 2021, ko se je igral finale v Ljubljani, pa Nemčija.

Zeljković: To je za nas največje darilo

Adrian Zeljković je edini aktualni mladi reprezentant, ki se je lani udeležil tudi članskega Eura v Nemčiji. Foto: Jure Banfi Ker pa je na nogometnih zelenicah že dolgo znano, da ne igra le denar, ampak tudi kaj drugega, ima Slovenija seveda še vse možnosti za spodoben in zgodovinski rezultat. Na Euru 2021, ki je zaradi pandemije koronavirusa potekal pred skoraj praznimi tribunami, je Slovenija nastopila kot sogostiteljica, na treh tekmah pa osvojila točko. Bi lahko tokrat izboljšala dosežek? Čeprav bo močno oslabljena, se je na prvenstvo podala optimistično, z velikimi cilji. Že v četrtek jo čaka prvi spopad, na drugi strani bo stala močna Nemčija.

"Od prvega dne smo osredotočeni na Nemce, s katerimi igramo prvo tekmo. Skupina je težka, a to je za nas največje darilo," sporoča Adrian Zeljković, ki je čar velikega tekmovanja občutil že lani na članskem Euru 2024 v Nemčiji.

Selektor Andrej Razdrh se vneto pripravlja na četrtkov dvoboj z Nemčijo. Foto: Aleš Fevžer V zvezni vrsti sodeluje tudi z nekdanjim draguljem Olimpije Enrikom Ostrcem: "Nemčija ima zelo kakovostno ekipo, a se bomo pogumno podali v tekmo in dali vse od sebe. Igramo za Slovenijo, za grb in za vse, ki nas podpirajo. Na tribunah bo tudi moja družina, zato dodatne motivacije zagotovo ne bo manjkalo," nogometaš nizozemskega Helmonda poudarja, da se mladi Slovenci nikakor ne nameravajo že vnaprej predati, ampak s svojo največjo močjo, izjemno ekipno energijo in povezanostjo podobno kot že v kvalifikacijah tudi na Euru prekrižati načrte favoritom.

Kako težko se je prebiti med 16 najboljših mladih reprezentanc v Evropi, potrjuje tudi podatek, da je Slovenija edina izmed držav, zraslih na pogorišču nekdanje Jugoslavije, ki se je sploh uvrstila na evropsko prvenstvo na Slovaškem.

23-letni Nemec Nick Woltemade, član Stuttgarta, je najdražji nogometaš nemške zasedbe na Euru na Slovaškem. Vreden je 30 milijonov evrov. Foto: Guliverimage

Lahko bi nastopili tudi Jude Bellingham, Doue in Yamal

Jude Bellingham bi lahko zaradi mladosti še vedno igral za angleško U-21, a bo v teh tednih dejaven na drugi strani velike luže z Realom. Foto: Reuters Tudi največje reprezentance bodo podobno kot Slovenija oslabljene zaradi svetovnega klubskega prvenstva ali dejstva, da nadarjeni mladeniči igrajo že tako dobro, da pridejo v poštev le še za člansko izbrano vrsto. Anglija, ki na Euru prevladuje z znanimi imen, bo pogrešala najboljšega igralca, komaj 21-letnega zvezdnika madridskega Reala Juda Bellinghama (bo pa nastopil njegov 19-letni brat Jobe Bellingham, ki se je pred kratkim pridružil Borussii Dortmund).

Podobno je s Španijo. 17-letni čudežni najstnik Barcelone Lamine Yamal bi z lahkoto nastopil za mlado izbrano vrsto, prav tako 20-letni Francoz Desire Doue, nedavni junak finala lige prvakov, kjer je Parižanom pomagal do prvega evropskega naslova. Doue je še lani v kvalifikacijah za Euro do 21 let zatresel slovensko mrežo, letos pa se je že ustalil v članski zasedbi galskih petelinov. Za Španijo bi lahko zaradi mladosti nastopili tudi Pau Cubarsi, Gavi ter novopečeni beli baletnik Dean Huijsen, za Portugalsko tudi Joao Neves, še eden iz plejade mladih asov pri PSG, za Nemce Aleksander Pavlović (Bayern), za Angleže Kobbie Mainoo (Manchester United) in tako naprej …

Desire Doue je lani zatresel slovensko mrežo na kvalifikacijski tekmi za Euro 2025 do 21 let v Angersu (1:1), Francija pa je v skupini zaostala za Slovenijo. Foto: Reuters

Tako pa ne bo vseh zvezdnikov. Ne le zaradi tega, ker so imeli naporno sezono tudi s člansko reprezentanco, ampak tudi zaradi klubov, saj bodo nastopili na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA. Smola pa taka. Če ne bi bilo eksperimenta Fife, bi lahko na Slovaškem spremljali bistveno več zvezdniških imen. Slovenija bo skušala dokazati, da jo še naprej krasi tisto, kar jo je najbolj odlikovalo v kvalifikacijah, to pa so ogromna povezanost, borbenost in sloga. In v tem primeru ne bi smelo biti težav, še zlasti če imaš v ekipi tako nadarjena posameznika, kot sta Svit Sešlar in Adrian Zeljković – za zadnjega je dodatna prednost to, da kot nogometaš Spartaka iz Trnave odlično pozna slovaške zelenice.

Obeta se torej festival vrhunskega nogometa, ki bo na tribune privabil tudi skavte in oglednike. To bo idealna uvertura v poletni prestopni rok, podobno pa bo vzporedno veljalo tudi na drugem delu sveta, na klubskem SP. Žal bo ta prvič v takšnem formatu ravno letos, ko si je Slovenija prek kvalifikacij prvič zagotovila nastop na Euru U-21.