Ne pravijo kar tako, da Južnoameričani poosebljajo posebno nogometno strast. Argentinski Slovenec Andres Vombergar, za prijatelje kar Andrej, je to dokazal po prvem zadetku za Slovenijo. Ko je zatresel mrežo Bosne in Hercegovine, je le stežka zadrževal čustva. Pri 30 letih je uresničil otroške sanje, poljubil slovenski grb na dresu, nato pa z dlanema izrisal srce in ga namenil družini, ki ga je spremljala v Celju. ''Hvala vsem, res sem vesel,'' ni skrival sreče tudi pred novinarskimi mikrofoni in dodal, kako je najbolj srečen, da je lahko Sloveniji pomagal do zmage (2:1).

To je bil nepozaben dan v karieri napadalca, ki si je v Sloveniji ustvaril ime in prepoznavnost takrat, ko je branil barve Olimpije in zeleno-belim pomagal tudi do lovorik. Andres Vombergar, Vomba la Bomba, se je iz Argentine preselil v Ljubljano pri 23 letih. Takrat ga nogometna Slovenija še ni poznala najbolje. Bil je še anonimnež, a se nato hitro prikupil občinstvu. Kaj kmalu je postal ljubljenec navijačev zmajev. Zaradi ogromne želje, strasti v igri in prevlade v skoku, s katero je izstopal v konkurenci 1. SNL, so ga hitro vzeli za svojega.

Olimpiji je v sezoni 2017/18 pomagal do dvojne krone. Foto: Vid Ponikvar

Ko je pred sedmimi leti v izdihljajih srečanja odločil večni derbi v Ljudskem vrtu (3:2) v prid Olimpije, Ljubljančani pa so takrat storili še kako pomemben korak k osvojitvi naslova, je poskrbel za zadetek, ki zaradi svoje dramatike in pomembnosti ne bo nikoli zbledel v srcih privržencev Olimpije.

Prvič za Slovenijo zadel leta 2019

Prijateljska tekma z BiH mu bo ostala v prekrasnem spominu. Foto: R. P. Z dobrimi predstavami si je prislužil ponudbo bogatega ruskega kluba Ufa, pa tudi prvi poziv Matjaža Keka. Resda za B reprezentanco, a vseeno. Vombergar je bil presrečen. Njegovi starši so sanjali o trenutku, ko bi lahko zaigral za Slovenijo. V začetku leta 2019 so doživeli tudi to. Vombergar se je udeležil priprav v Španiji, nato pa v državnem dresu, to je bila tekma B reprezentance, odigral še prvi dvoboj. V Marbelli se je pomeril proti kitajski izbrani vrsti do 25 let. Končalo se je z 2:2, Vombergar pa je prvi nastop v slovenskem dresu začinil z zadetkom.

Na tisti tekmi se je med strelce vpisal še Luka Zahović, sin strelskega rekorderja Slovenije Zlatka Zahovića, zanimivo pa je, da je takrat slovenski dres nosil tudi Dino Hotić, takratni up Maribora. Pozneje se je odločil, da bo zaigral vendarle za člansko izbrano vrsto Bosne in Hercegovine, ravno tiste reprezentance, proti kateri je Vombergar šest let pozneje dočakal vrhunec svoje reprezentančne kariere.

Vombergarjev krog je bil tako sklenjen. Od zadetka za B reprezentanco do tega, s katerim je pomagal Sloveniji do zgodovinske prve zmage nad Bosno in Hercegovino (2:1), je minilo šest let.

Na gostovanju v Romuniji je pred poltretjim letom prvič zaigral za slovensko A reprezentanco. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Vombergar je vmes doživljal pestre trenutke. Po Rusiji se je za kratek čas vrnil v Ljubljano, nato pa ga je pot odpeljala v Mehiko (Atletico San Luis), pa v Argentino (San Lorenzo), kjer je končno zaigral med klubsko argentinsko elito in bil tako učinkovit, da se je nanj spomnil tudi Matjaž Kek in mu 17. novembra 2022 na prijateljski tekmi v Romuniji omogočil prvi nastop za A reprezentanco. To je ponosnemu argentinskemu Slovencu podalo še nove motivacije.

Blestel v Argentini in prejel Kekov vpoklic

Andres Vombergar obožuje nastopanje za San Lorenzo. Foto: Guliverimage V sezoni 2023/24 je nabiral izkušnje in finančne prejemke v ZAE (Ittihad Kalba), lani pa se je iz bogate arabske države vrnil v domovino tanga, kjer je znova oblekel dres San Lorenza, enega bolj priljubljenih klubov iz Buenos Airesa, za katerega je stiskal pesti tudi papež Frančišek. Tokrat pa je šlo Vombergarju najbolje, odkar se dokazuje v najmočnejšem argentinskem prvenstvu. V tem letu je že pri devetih zadetkih, njegov klub pa je izpadel v polfinalu aperture. Pokazal je več kot dovolj, da je po dolgem času spet prejel vpoklic v slovensko reprezentanco.

Z veseljem se mu je odzval in na junijski akciji pomagal Kekovi četi do dveh zmag. Na obeh tekmah je prišel v igro s klopi, skupno je odigral 52 minut, proti BiH pa je po zapravljeni izjemni priložnosti, ko je sam stekel proti vratarju tekmecev, a se nato preveč obotavljal, da bi lahko sprožil neposredni strel proti vratom, dočakal trenutek, ko so ga ponesla čustva.

V 89. minuti srečanja v Celju je dočakal trenutek, o katerem je že dolgo sanjal. Foto: Jure Banfi

Ko je v 88. minuti v kazenskem prostoru padel David Brekalo, je sodnik pokazal na belo točko. "Takrat ni bilo dogovorjeno, kdo bo izvajalec. Sem pa v trenutku, ko je bila dosojena 11-metrovka, prijel žogo. Soigralci so to videli, tudi kapetan se je strinjal. Selektor se mi je približal in vprašal, če se počutim v redu. Lahko se mu le zahvalim za priložnost, ki mi jo je omogočil. Nisem hotel zapraviti takšne priložnosti za zadetek," je nato pretkano izvedel kazenski udarec. Žogo je v prefinjenem loku poslal po sredini pod prečko, prevaral vratarja BiH, nato pa od navdušenja prijel grb na svojem dresu, ga izpostavil in večkrat poljubil. Po tem je z dlanema oblikoval še srce in s pogledi iskal najbližje na tribuni. Končno je dosegel zadetek za slovensko A reprezentanco. V petem nastopu!

Zahvaljuje se vsem Slovencem, ki so prišli v Celje

Slovenski navijači so dočakali prvo, zgodovinsko zmago nad Bosno in Hercegovino v obdobju državne samostojnosti. Foto: Aleš Fevžer "Ob takšnih trenutkih čutiš ogromen ponos. Zaveš se, kaj vse si delal v življenju za ta trenutek. Spomnil sem se tudi na mojo družino, ki je bila na tribunah. Rad bi se zahvalil vsem navijačem, vsem Slovencem, ki so prišli v Celje. Bilo je resnično lepo vzdušje, tako navijači Slovenije kot tudi Bosne in Hercegovine so ustvarili lepo vzdušje, tako da sem res vesel," ni skrival sreče, najbolj pa mu je bilo pomembno, da je s tem pomagal Sloveniji do zmage. "Mirno sem izvedel 11-metrovko in izkoristil priložnost, najbolj pa je pomembno, da je Slovenija zmagala."

Odlično in natančno izvaja kazenske udarce že v Argentini. Zato mu je lahko selektor Kek še toliko bolj zaupal. "Dobro jih izvajam v Argentini, zadel sem jih že pet, šest. To je ena najbolj polnih sezon v moji karieri," nase opozarja z zadetki.

To je bil šok za celotno Argentino To je bilo stresno leto za njegov klub, saj je zanj zvesto stiskal pesti papež Frančišek. "Res je bil naš velik navijač. V klubu smo zelo ponosni nanj. To je bil kar šok za celotno Argentino, ko je umrl," se je dotaknil še smrti najbolj znanega navijača San Lorenza na svetu, ki je ob enem prejšnjih obiskov slovenskih državnikov prejel tudi nogometno darilo, slovenski dres Andresa Vombergarja. Papež Frančišek (1936 - 2025) je bil velik ljubitelj nogometa. Foto: Guliverimage

Do konca leta bo še v Argentini

Pogodba s San Lorenzom mu poteče ob koncu letošnjega leta. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V njegovem klubu pa nekatere stvari žal ne potekajo tako kot bi si nogometaši in navijači želeli. "V klubu so prisotne finančne težave, nedavno pa smo izpadli v polfinalu aperture (izločilni deli prvega dela sezone). Pogodba me s klubom veže do konca leta. Argentina mi je všeč, argentinsko prvenstvo še toliko bolj. San Lorenzo je velik klub, resnično uživam v Buenos Airesu," bo nosil dres San Lorenza vsaj še do konca koledarskega leta. Kaj pa potem? Bi se morda lahko še enkrat vrnil v Sloveniji in oblekel dres katerega kluba iz 1. SNL, najverjetneje Olimpije?

"Rad prihajam v Slovenijo. Ko se mi ponudi priložnost, pridem. Vendarle imam tukaj tudi sorodnike. Spremljal tudi vrhunce tekem Olimpije, za katero igra tudi Argentinec Agustin Doffo. Kar se tiče slovenskih klubov, bomo o tem videli po tem, ko mi bo potekla pogodba v Argentini. Zaenkrat tega nimam v mislih, a nikoli ne veš …," je bil deloma skrivnosten Vombergar, ki bi lahko tako v letu 2026 zaigral kje drugje kot pa v dresu San Lorenza.

Slovensko reprezentanco čaka najpomembnejši izziv jeseni, ko bodo potekale kvalifikacije za SP 2026. Foto: Jure Banfi

To bo tudi leto, ko bo v ZDA, Kanadi in Mehiki, v tej državi si je že služil nogometni kruh, potekalo svetovno prvenstvo. "Njegova" Argentina se je na mundial, kjer bo branila naslov, že uvrstila, saj blesti v južnoameriških kvalifikacijah. Slovenijo pa bodo čakale evropske kvalifikacije, v katerem bo vstopila jeseni. V skupini bo skupaj s Švedsko, Švico in Kosovom. Bi lahko takrat zaigral za Slovenijo tudi Vombergar?

"Do takrat je še nekaj mesecev. Zdaj bo potrebno dobro delati v klubu in čakati na klic selektorja," bi se še kako razveselil, če bi lahko Sloveniji pomagal v boju za nastop na največjem tekmovanju na svetu. Bo pa prisotna zelo močna konkurenca. Potrebno je vedeti, da na tekmi v Celju za nastop v konici napada niso kandidirali prvi strelec te generacije Benjamin Šeško kot tudi Andraž Šporar in Žan Vipotnik. Tako se bo moral Vombergar še zelo močno potruditi, če bo želel zadržati svoje ime na seznamu.