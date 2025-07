Na Touru še zadnja priložnost Vingegaarda in Rogliča za preobrat

Kolesarje na Dirki po Franciji danes čaka še zadnja gorska etapa od Albertvilla do ciljnega vzpona na La Plagne. Namesto 130,6 kilometra bodo kolesarji danes prevozili le 93 kilometrov, saj so organizatorji prvi del etape čez prelaz Saises zaradi razsajanja nalezljive kožne bolezni krav in goveda odstranili, zaradi solidarnosti ob težavah živinorejcev pa bodo etapo speljali drugod. Namesto petih bodo tako na sporedu le kategorizirani klanci, od tega bo najzahtevnejši ciljni na La Plagne (19 km, 7,2-odstotni naklon). Etapa se bo zaradi spremembe trase začela uro kasneje, kot so načrtovali, ob 14.30 (uradni štart bo ob 14.45) in končala okoli tri ure kasneje.