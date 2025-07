Dan sem začel kot profesionalec. Kava ob 7:01, točno kot pri UAE Emirates - verjetno oni dlje spijo, ker hitreje kolesarijo do cilja kot jaz. Kolesarska oprema pripravljena, geli in bidoni tudi. Garmin poln, glava prazna. Kar se mi zdi idealna kombinacija: en gleda podatke, drugi ne razmišlja. Idealno torej. Pred menoj je bil del trase 19. etape Dirke po Franciji. In ne kakšne ravninske. Nikakor ne. Zadnja gorska etapa, začinjena s štirimi kategoriziranimi klanci in zaključnim vzponom na La Plagne. No, v pravem trenutku vrtenja pedal sem naredil rez. Ker profesionalci grejo na Tour z moštvom. Jaz sem šel sam, brez maserja, mehanika ...

Ko sem zjutraj v Bourg Saint Mauricu pogledal proti nebu, sem si rekel: "Če danes preživim, si bom zaslužil pol piva več kot običajno." Čeprav sem potihoma upal, da bo nevihta in bom moral ostati na kavici. Zaradi varnosti pri spustih s klancev, seveda. Da ne bo pomote.

Spust, ki v zaključku ni prijeten

Začel sem torej v kraju Bourg Saint Maurice, kjer bodo šli kolesarji danes mimo vse do zadnjega vzpona na La Plange. Ni ravno slavnostni štart Toura, brez navijačev in karavane, a sem si sam zaploskal in krenil, kot da sem prevozil kilometer 0 po turistični vožnji po mestu, kjer karavano ponavadi vodi župan v spremljevalnem vozilu. Če ste rekreativni kolesar, si vzemite čas za francoske Alpe. Foto: Jaka Lopatič

No, preden bodo danes kolesarji prišli do Bourg Saint Maurica, bodo pred tem opravili s tremi kategoriziranimi klanci (Col des Saises je bil v četrtek zvečer zaradi bolezni krav v tistem delu pokrajine odstranjen s trase): Cote d'Henry-Ugine, Col du Pre in Cormet de Roseland. Nisem torej štartal tako kot bodo oni iz Albertvilla, kjer so bile zimske olimpijske igre, ampak sem šel v kontra smer. Za začetek. Torej na vzpon na Cormet de Roseland sem zagrizel iz Bourg Saint Maurica.

Ni lahek, je pa lep. Cesta je na začetku ozka, v serpentinah pri La Croix. Medtem si zamišljaš, kako bodo profiji tam dol drveli s polno hitrostjo, sam pa grizeš pedala pri 10 km/h. Pridem tudi sam do tega spusta.

Ko si novinar in veš, da vreme za 19. etapo ni najbolj zanesljivo - kolesarjem bo lahko ponagajal dež -, začneš še bolj razmišljati, kako hudičevo nevarno bo, če bodo te serpentine slučajno mokre. Srhljivo že v teoriji. Na srečo je bilo zame v praksi suho - v obe smeri. Cesta se proti vrhu razširi in postane prijaznejša. Skoraj kot nagrada za vztrajnost.

Kokakola in "najboljši" francoski toast

Spust do Beauforta je bil balzam. Čeprav je bil to bolj balzam za dušo kot za zavore. Te so vpile, naj neham. Majhen in simpatičen kraj Beaufort me je pričakal z zastavicami v barvah Toura. Lokalci so zelo prijazni, cene tudi. Takoj je padla kokakola in njihov toast polnjen s sirom, šunko in še sirom za povrhu. Vrhunsko. Ne vem, ali sem bil tako izčrpan ali pa je to res najboljši toast v Alpah.

Foto: Jaka Lopatič

Od tega mesta naprej pa se je začel pravi Tour de France. Kar naenkrat sem se znašel na identični trasi, kot jo bodo prevozili kolesarji danes. Čeprav mi je desno koleno nekaj šepetalo o prihodnosti in naj ga ne gonim v klanec, sem ignoriral znake in se obrnil proti gorskemu cilju Col du Pré.

Po resnici povedano sem pred tem spregledal znak na trasi Toura, da je klanec ekstra kategorije. Pa dobro, če je bil Cormet de Roseland dolg 19 kilometrov, pa Col du Pré ja ne more biti tako hud, če je dolg 12,6 kilometra. A je naklonina drugačna …

Vzpon na Col de Pre in spust do jezera Roseland

Prvi kilometri so bili idilični. Dokler nisem prišel do vasice Areches. Vse je bilo res čarobno. Razgledi lepi, kaj češ lepšega. Nato sem pogledal gor, ko se je začel pekel. Zame pekel.

Pred tem je bilo vse obvladljivo, jasno počasi, kot se za rekreativca spodobi. Nisem šel v rdeče. Nato pa sem začel vse težje pedalirati. Pogledam na števec in vidim 11 % klanec. Rekel sem si, saj bo hitro minilo. Ko se je cesta dvignila na 14-15 %, sem začel verjeti v pekel. Ne tistega biblijskega, ampak francoskega, asfaltiranega. 11 %, 15 %, 14 %, 13 %... Moj števec se je zdel kot pokvarjen kalkulator, ki računa samo gorje.

Potem sem nehal gledati števec in le držal krmilo ter gledal v tla. K sreči se ni nihče mimo pripeljal, samo nasproti, sicer bi mi gotovo rekel, če mislim krmilo izvleči s kolesa. Trpljenje je bilo. Priznam. In še vroče. In ko sem preslikal vse skupaj na profiče, sem si mislil, bog ne daj, da kdo tukaj pade v krizo, ker je še dolga do konca. Ravno na polovici današnjega dneva bodo tu. A imajo profiči za te klance noge, jaz pa zgolj voljo in vprašljivo presojo.

Jez, jezero in jaz brez sape

Takšne številke niso ravno priljubljene ob vzpenjanju v klanec. Foto: Jaka Lopatič Ko prideš na vrh, se začneš spuščati proti jezeru Roseland. To je eden najlepših delov trase. Scenska razglednica, zlasti ko se voziš nato še po jezu, kar se bodo tudi kolesarji. Za trenutek sem si rekel, da je vredno vsega trpljenja.

Ampak potem je bilo treba spet navzgor. Vnovični vzpon proti Cormet de Roselandu je bil nekakšen drugi veter. Šlo je bolje. Ne vem od kje, ampak dobil sem nekaj dodatne moči. Morda zato, ker je bil to zadnji klanec dneva.

Sledil je spust. Najboljši je bil prvi del. Letelo je, ker je določen del povsem naravnost dol in zelo pregleden. Diski so na koncu pred ovinkom žareli kot ražnjiči, a sem bil vesel, da ni žarela moja zadnjica. Sicer spadam med previdne spustaše.

Drugi del spusta? Pa smo tam, o čemer sem govoril na začetku. Tisti ozki, zavoji, serpentine. In še avti prihajajo nasproti. K sreči kolesarji na dirkah nimajo prometa v kontra smeri.

La Plange?

Ko sem se vrnil do Bourg Saint Maurica, sem podaljšal pot še malenkostno, a sem potem obrnil in nisem šel še na zaključni klanec La Plagne, ki ga bodo imeli danes kolesarji. Lačen sem bil in sem si raje privoščil pivo ob jedači. To je privilegij amaterja, da konča, ko mu paše. Da bi umiral še na La Plagne ... Ko sem se usedel in naročil pivo, sem vedel, da je to moj zmagovalni oder. Hladna pijača in noben klanec več v vidnem polju.

Kaj vse počnejo gledalci, da si krajšajo čas pred prihodom kolesarjev ...

Ta klanec bom tako ali tako prevozil danes, ko bom šel na cilj 19. etape. Tisti dan sem naredil 2741 višinskih metrov na 103 km dolgi trasi, o povprečni hitrosti pa raje ne bi govoril.

Torej. Če ste rekreativec in boste kdaj v francoskih Alpah, priporočam te klance okoli Bourg Saint Maurica – Col d'Iseran je 50 km stran in je najvišje asfaltiran prelaz v Alpah, potem so tu še vsi omenjeni zgornji prelazi, pot pa vas lahko kolesarje zapelje tudi na Col du Petit-Saint Bernard, La Plagne in še na Col de La Loze, na katerega sem kolesaril v četrtek. In izberite si še ekstra dogodivščino ter se podajte na kakšen klanec, ki ga bodo v istem dnevu prekolesarili najboljši na Touru.

Ogromno slovenskih navijačev je tudi kolesarjev. Foto: Jaka Lopatič

Navijači ob progi namreč ogrevajo glasilke že zarana, zato je prav posebno doživetje kolesariti v zaprti vožnji zaključnega klanca. Za rekreativca je to namreč nepopisen občutek. Tudi zato se splača občutiti Tour de France, ki je res nekaj posebnega.