Tadej Pogačar pričakuje nove napade: Vse bom poskušal odbiti

Slovenski kolesarski super šampion Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) je po tretjem mestu na današnji 19. etapi 112. Dirke po Franciji še korak bližje svoji četrti skupni zmagi na dirki vseh dirk. Največjemu tekmecu Dancu Jonasu Vingegaardu (Visma | Lease a Bike) je sicer oddal dve sekundi, a mu za zadnja dva dneva brutalne dirke ostaja lepa prednost štirih minut in 24 sekund. Tudi v soboto in nedeljo pričakuje napade, a opozarja: "Poskušal bom odbiti vse, kar še pride."

Čeprav je bila 19. etapa letošnjega Toura zaradi težav lokalnih živinorejcev skrajšana na vsega dobrih 93 kilometrov, je bila po včerajšnjem mučenju na kraljevski etapi vseeno izjemno zahtevna. Kolesarji so v cilj na prelazu La Plagne prihajali povsem izmučeni, z bledimi obrazi, iz sebe so iztisnili še zadnje atome moči, teh pa je imel tokrat največ Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), ki se je veselil še druge zmage na letošnji dirki.

Do ciljne črte sta ga skorajda ujela Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar, ki sta se morala nato zadovoljiti z drugim in tretjim mestom. Danec se je tako zaradi bonifikacij nosilcu rumene majice približal za dve sekundi, a Pogačar je danes bolj ali manj že potrdil svojo četrto zmago na najslavnejši kolesarski dirki na svetu. Zaveda pa se, da mora v soboto in nedeljo na zadnjih dveh etapah dirke paziti.

"Arensman je šel, Jonas ni pokazal interesa, da bi si delil delo z mano." Foto: Reuters

"Nekateri kolesarji menijo, da lahko šprintajo od vznožja do vrha"

"Etapa je bila skrajšana, zato smo se zagnali od štarta do konca, dober ritem s Timom Wellensom na čelu, potem pa na zadnji klanec … Nekateri kolesarji menijo, da lahko šprintajo od vznožja do vrha, v začetku klanca smo šli tako mogoče malo prehiter tempo za moje sotekmovalce, da bi mi narekovali tempo in bi lahko dobil etapo. Arensman je šel, Jonas ni pokazal interesa, da bi si delil delo z mano, na koncu sem si tako zadal neki ritem in do cilja odšteval kilometre," je za RTV Slovenija povedal Pogačar, ki je ohranil izdatne štiri minute in 24 sekund prednosti pred Vingegaardom.

Danes ga Visma ni napadala tako organizirano kot v prejšnjih etapah, ga je pa Vingegaard izčrpaval s tem, ko se ga je držal kot klop, diktiranja tempa pa ni prevzemal. "Napadali so me od prvega dne do danes, tudi jutri in v nedeljo me najbrž bodo, poskušal bom odbiti vse, kar še pride. Še dva dneva, no," je zavzdihnil vidno utrujeni slovenski as.

