"Zelo, zelo agresivni" policisti zadrževali Vingegaarda in Adama Yatesa #video

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) in moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates – XRG Adam Yates sta po včerajšnji kraljevski etapi Dirke po Franciji doživela neprijetno izkušnjo. Pri spustu s prelaza Col de la Loze so ju ustavili policisti, ki so bili po njunih besedah nepotrebno agresivni.

Jonasa Vingegaarda in Adama Yatesa je policija ustavila med spustom s cilja včerajšnje etape na prelazu Col de la Loze, kolesarja pa sta bila ogorčena zaradi grobe obravnave, za to pa krivita prireditelje največje kolesarke dirke na svetu, podjetje A. S. O. (Amaury Sport Organisation).

Polícia não reconheceu Vingegaard e Adam Yates?



Ou só queria que eles esperassem a caravana subir?#TDF2025 #ciclismonaespn #tourdefrancenaespn pic.twitter.com/CFlXIWKacg — O País Do Ciclismo (@opaisdociclismo) July 25, 2025

"Verjetno je bil to še en biser ASO ... Da nimajo prav veliko nadzora nad tem. Zdi se, da letos niso imeli veliko nadzora nad organizacijo dirke," se je v izjavi za dansko televizijo TV 2 jezil Vingegaard, drugouvrščeni v skupnem seštevku dirke. "Zdi se, kot da jih ves čas nekaj preseneča, in očitno so včeraj spet pozabili povedati policiji, da se bomo spustili z gore po isti poti," je danes še razlagal Danec. "Ti policisti so zelo, zelo agresivni, zato so me najprej skoraj zbili s kolesa. Potem pa meni in Adamu Yatesu niso dovolili nadaljevati spusta. In midva sva stala tam in se prepirala z njimi. Po ... ne vem ... petih minutah so nama končno dovolili, da se peljeva dol," je še opisal neprijeten zaplet.

"Policija je bila nekoliko agresivna, Jonas pa je vozil pred mano, ker je tudi etapo končal pred mano. Spuščal se je torej pred mano in videl sem, da ga malo porivajo. Poskušal sem videti, kaj se dogaja, potem pa so porinili tudi mene. Nisem prepričan, kaj se je pravzaprav zgodilo, ampak vse je v redu," pa je dogodek opisal Yates. "Vsak dan se po etapi spuščamo z gore in običajno ni težav, ampak včeraj so bili malo agresivni. Ni kaj dosti za povedati. Morda je prišlo do manjšega nesporazuma s policijo, ampak v resnici ni bilo nič posebnega," je še dodal.

