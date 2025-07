Države na balkanskem polotoku se že več dni spopadajo s številnimi gozdnimi požari. V Severni Makedoniji so zaradi požarov, ki so v sredo zahtevali še eno življenje, razglasili izredno stanje, v Grčiji pa jih je samo v zadnjih 24 urah izbruhnilo več deset. Gori tudi v Bolgariji ter Bosni in Hercegovini, poročajo tuje tiskovne agencije.