Legendarni Ćiro premagal Keka, ta ni skrival slabe volje

Ko je Ljudski vrt pred slabima dvema desetletjema zaživel v prenovljeni podobi, se je v mesto ob Dravi vrnila tudi slovenska reprezentanca. Začelo se je plodno obdobje uspehov, ki so jih pod taktirko Matjaža Keka dosegali poznejši južnoafriški junaki. Sloveniji je šlo odlično v kvalifikacijah za SP 2010, med njimi pa so krepili formo in pripravljenost še z atraktivnimi prijateljskimi tekmami.

Kako je Slovenija vzela BiH Handanovića

Legendarni Ćiro se je razveselil zmage nad Slovenijo v mestu ob Dravi. Foto: Reuters Tako je 19. novembra 2008 na Štajerskem gostovala Bosna in Hercegovina, ki jo je vodil karizmatični Miroslav Ćiro Blažević. Deset let po tem, ko je Hrvaško na SP 1998 popeljal do nepozabnega brona, se je prvič kot selektor BiH pomeril s Slovenijo, usoda pa je hotela, da je ravno v Mariboru proslavljal častitljivi jubilej, saj je bila to zanj stota tekma, ki jo je opravljal v vlogi selektorja. V bogati karieri je pred tem poleg Hrvaške vodil tudi Iran in Švico.

V svojem slogu je skrbel za dobro vzdušje in smeh že na novinarski konferenci, kjer je dejal, kako pozna zelo dobro Slovence. "Vzeli ste mi Samirja, najboljšega vratarja v Evropi. On je moj, saj vidite, kako mu je ime," je izpostavil Samirja Handanovića. Njegove družinske korenine segajo v BiH. Handanović je takrat blestel pri Udineseju, pozneje pa postal klubska ikona milanskega Interja.

Gostje vodili v Mariboru že s 4:1

V Ljudskem vrtu se je zbralo deset tisoč gledalcev, med njimi tudi ogromno privržencev BiH. Foto: Aleš Fevžer To je bil dobrodošel preizkus tudi za selektorja Slovenije Matjaža Keka, ki je iskal odgovore na določena vprašanja, kako še izboljšati zasedbo, s katero je tako želel preboj na SP 2010. Imel je tudi dodatno motivacijo, saj ni Slovenija pred tem še nikoli premagala tekmeca, ki prihaja iz območja nekdanje Jugoslavije. Čeprav se je do te tekme z njimi pomerila kar 19-krat, se ni niti enkrat razveselila zmage. Tudi tokrat je Slovenija doživela rezultatski neuspeh. Srečanje, ki ga je v Mariboru spremljalo tudi ogromno privržencev BiH, je izgubila s 3:4.

Gostje so že po 20 minutah povedli z 2:0, a je sledil odločen slovenski odgovor. Slovenski kapetan Robert Koren je v 28. minuti znižal na 1:2, v izdihljajih prvega polčasa pa bi lahko Mirnes Šišić izenačil na 2:2, a je zapravil najstrožjo kazen.

Pred 17 leti so dvoboj od prve minute proti BiH začeli tudi Mitja Mörec, Zlatko Dedić in Mirnes Šišić. Foto: Aleš Fevžer

V nadaljevanju je goste iz BiH znova v vodstvo popeljal Edin Džeko, ki na nogometnih zelenicah pri 39 letih vztraja še danes, a v Celju ne bo zaigral proti Sloveniji, ko pa je takratni zvezdnik Hoffenheima Vedad Ibišević z drugim zadetkom na tekmi popeljal BiH v vodstvo s 4:1, je zadišalo po rezultatskem polomu Slovenije. Ta se vendarle ni zgodil, Milivoje Novaković je z dvema zadetkoma polepšal izkupiček. Zanimivo je, da sta oba Handanovića prejela po dva zadetka. Samir v prvem, njegov bratranec Jasmin Handanović pa v drugem polčasu.

Slovenija : Bosna in Hercegovina 3:4 (1:2) Stadion Ljudski vrt, deset tisoč gledalcev, sodniki: Kari, Ikonen in Kotinurmi (vsi Finska). Strelci: 0:1 Ibišević (2.), 0:2 Misimović (11./11-m), 1:2 Koren (27.), 1:3 Džeko (53.), 1:4 Ibišević (62.), 2:4 Novaković (64./11-m), 3:4 Novaković (75.). Slovenija: S. Handanović (od 51. J. Handanović), Brečko (od 80. Ilić), Cesar, Mörec, Jokić, Šišić (od 46. Birsa), Koren, Komac (od 67. Radosavljević), Kirm (od 74. Mejač), Dedić (od 54. Burgić), Novaković. BiH: Brašnić, Berberović (od 77. Zec), Muratović, Damjanović, Mikelini (od 70. Šaraba), Mravac, Misimović, Ibričić, Salihović (od 72. Muslimović), Džeko (od 89. Bartolović), Ibišević.

Kek opozoril na igranje "privatnih tekem"

Matjaž Kek na dvoboju z BiH ni bil zadovoljen s številnimi zadevami. Foto: Aleš Fevžer BiH je tako v Ljudskem vrtu zmagala "le" s 4:3, selektor Kek pa po porazu ni skrival slabe volje. Varovancem je dal vedeti, da se ne bo dobro končalo za njih, če bodo razmišljali le o sebi in jim reprezentanca ne bo na prvem mestu. Poudaril je, kako ne bo nobenemu reprezentantu dovolil igrati privatnih tekem ter da se bo, če bo treba, na račun takšnega odnosa od državnega dresa poslovil prav vsakdo, tudi največji zvezdnik.

"Z 'omenjenimi' igralci sem se po tekmi pogovoril. Gre za zadeve, na katere jih je treba opozoriti. Ni nobene panike, treba pa je vedeti, da smo v določenih trenutkih odigrali slabše v obrambi, dobro pa v napadu. Tak je bil tudi končni rezultat," je pred 17 leti za Sportal povedal Kek.

Zadnji slovenski nogometaš, ki je zatresel mrežo BiH, je Milivoje Novaković. Slovenija je namreč naslednjo in do danes zadnjo tekmo z BiH leta 2013 v Stožicah izgubila z 0:3. Foto: Aleš Fevžer

Danes se mu ponuja nova zgodovinska priložnost. Drugič v karieri se bo pomeril z BiH, ki jo zdaj vodi Sergej Barbarez, nekdanji as številnih nemških prvoligašev. Slovenija še čaka na prvo tekmo, na kateri bi ostala neporažena proti BiH. Če pa bi Slovenija danes zmagala v knežjem mestu, bi bila zbirka zmag nad tekmeci, ki prihajajo z območja nekdanje Jugoslavije, popolna. Po Hrvaški, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in Kosovu bi končno priznala premoč Sloveniji še BiH.