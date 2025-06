Slovenci ob prvencu Vombergarja do zgodovinske zmage

Slovenska nogometna reprezentanca pravkar je na svoji zadnji prijateljski tekmi pred jesenskimi kvalifikacijami za SP 2026 v Celju z 2:1 (0:0) ugnala reprezentanco Bosne in Hercegovine in je tako prišla do zgodovinske prve zmage proti BiH. Selektor Matjaž Kek je na razprodanem celjskem stadionu pogrešal kar nekaj prvokategornikov, podobno pa je veljalo tudi za njegovega stanovskega kolega Sergeja Barbareza. Manjkalo je ogromno zvezdnikov, tudi najboljša strelca v obeh vrstah, Benjamin Šeško in Edin Džeko, za Slovence pa sta se ob zmagi med strelce vpisala Benjamin Verbič in Andres Vombergar, ki je z enajstmetrovke dosegel svoj prvi gol za Slovenijo. Kosovo, tekmec Slovenije v kvalifikacijah za SP, je v ponedeljek premagal Komore s 4:2.

Slovenija : Bosna in Hercegovina 2:1 (0:0) Stadion Z'dežele, sodniki: Dabanović, Todorović, Jovanović (vsi Črna gora).

Strelci: 1:0 Verbič (63.), 2:0 Vombergar (89./11 m), 2:1 Muharemović (90+4.).

Slovenija: Oblak, Janža (od 90+2. Šoštarič Karič), Bijol, Brekalo, Karničnik, Zabukovnik, Petrovič (od 90+.2 Zec), Verbić (od 80. Šturm), Lovrić (od 66. Svetlin), Stojanović (od 80. Matko), Kramer (od 66. Vombergar).

BiH: Vasilj, Mujakić (od 81. Omerović), Barišić (od 61. Katić), Muharemović, Malić, Dedić, Šarić (od 46. Tahirović), Bašić (od 81. Burnić), Memić (od 61. Kulašin), Gigović (od 69. Baždar), Kulenović.

Rumeni kartoni: Vombergar; Malić, Baždar.

Rdeči karton: /.

Na stadionu Z'dežele ni Slovenija gostovala že dolgo. Ker je bilo zanimanje za ogled srečanja med "nekdanjimi brati" iz Jugoslavije, izbranimi vrstami Slovenije in BiH ogromno, tako da so bile prodane vse vstopnice, se je odvil pravi nogometni spektakel. Slovenija je doseglo zgodovinsko prvo zmago nad BiH, ki je v preteklosti dobila vse tri tekme na sončni strani Alp. V kvalifikacijah za SP 1998 je za Bežigradom zmagala z 2:1, nato pa bila v prijateljskih obračunih boljša še v Mariboru (4:3) in Stožicah (3:0).

Vseeno pa ljubitelji nogometa na zelenici niso dočakali najboljših igralcev, kar jih lahko ponudita ti dve državi. Selektor Matjaž Kek podobno kot v Luksemburgu ni računal na prvega napadalca Benjamina Šeška in stebra zvezne vrste Adama Gnezdo Čerina, tokrat pa je manjkal tudi Timi Max Elšnik, je pa bil v vratih kapetan Jan Oblak.

🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za pripravljalno tekmo proti Bosni in Hercegovini!#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/X1c2mtAlO9 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 10, 2025

Oslabljena pa je bila tudi zasedba BiH. V soboto je stežka, komaj z 1:0, v kvalifikacijah za SP 2026 premagala San Marino. Edini zadetek je dosegel 39-letni "bosanski diamant" Edin Džeko, ki pa ni nastopil v Celju. Srečanje je spremljal s tribune v družbi Senijada Ibričića in Josipa Iličića. Selektor Sergej Barbarez je Džeka nagradil s počitkom, podobno pa velja tudi za Ermina Bičakčića, Ermedina Demirovića in Ivana Šunjića. Ker so poškodovani Stjepan Radeljić, Haris Hajradinović in Martin Zlomislić, za nastop pa ni pripravljen niti Denis Huseinbašić, je BiH v knežjem mestu igrala z zdesetkano postavo.

V Celju je bilo ogromno pristašev gostujoče izbrane vrste. Foto: Jure Banfi

V Celju se je zbralo veliko število gostujočih navijačev, ki so glasno podpirali svojo izbrano vrsto. Slovenci so obračun začeli bolj podjetno, v četrti minuti je v protinapad krenil Blaž Kramer, ki je po samostojni akciji sprožil proti desni strani vrat gostov, a je bil vratar Bosne Nikola Vasilj na mestu. Nato so pobudo prevzeli gostje, a si je naslednjo lepo priložnost priigrala Slovenija, v 24. minuti se je po veliki napake Adriana Leona Barišića povsem sam pred vratarjem Bosne in Hercegovine znašel Sandi Lovrić, a je bil Vasilj znova na mestu. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, domači so dvakrat streljali v okvir vrat, gostje pa sploh niso zabeležili strela v okvir.

Verbič v polno, gostje zatresli prečko

Tudi na začetku drugega polčasa so bili konkretnejši Slovenci, pritisk pa je sadove obrodil v 63. minuti, ko je po samostojni akciji z leve strani Benjamin Verbič z elegantnim strelom v zgornji desni kot Slovenijo povedel v vodstvo z 1:0. Verbič se je podpisal pod svoj sedmi gol v dresu s slovenskim grbom, selektor Matjaž Kek pa ga je v reprezentanco tokrat vpoklical šele po poškodbah Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića.

Veselje Slovencev po zadetku Verbiča. Foto: Jure Banfi

Po zadetku Slovenije se je selektor Matjaž Kek odločil tudi za prvi dve menjavi na srečanju. Namesto Kramerja in Lovrića sta v igro vstopila Tamar Svetlin, ki je zadel proti Luksemburgu, in Andres Vombergar. Zatem je sledila velika priložnost gostov, v 68. minuti se je v protinapadu ob najlepši priložnosti za goste do tedaj znašel Amar Dedić, ki je ob oviranju Svetlina stresel prečko vrat Jana Oblaka.

Vombergar do prvenca z bele pike, gostje v sodnikovem podaljšku do častnega zadetka

Ob živahnem nadaljevanju se je ob napaki obrambe Bosne in Hercegovine v veliki priložnosti znašel Vombergar, a je njegov poskus v zadnjem trenutku blokiral Nikola Katić. Malo zatem je po desni strani prodrl še Aljoša Matko, ki je iz težkega položaja nevarno ogrozil vrata gostov, a je bil Vasilj na mestu. V 88. minuti pa se je v Celju znova zaiskrilo, po kotu je na nedovoljen način Davida Brekala v kazenskem prostoru zaustavil Samed Baždar. Priložnost z bele pike je dobil Vombergar, ki je s prefinjenim strelom po sredini pod prečko s svojim prvencem v dresu Slovenije domačo izbrano vrsto popeljal do vodstva z 2:0. V sodnikovem podaljšku je gostom vendarle uspelo zatresti mrežo, po kotu je častni zadetek za BiH dosegel Tarik Muharemović.

Andres Vombergar je dosegel svoj prvi gol v dresu Slovenije. Foto: Jure Banfi

Slovenska vrsta je z dvema zmagama končala junijski cikel in gre tako s pozitivnimi občutki na poletni oddih. Slovenija, 51. na svetovni lestvici, je proti BiH, ki je 70. na svetu, tako po štirih porazih na medsebojnih tekmah le slavila.

Danes bosta dejavna tudi preostala tekmeca Slovenije v kvalifikacijah za SP 2026. Švedska, ki tudi pogreša kopico najboljših igralcev, se bo pomerila z Alžirijo, Švica, ki se nahaja na severnoameriški turneji, pa bo gostovala pri ZDA.

Kosovo je v ponedeljek premagal Komore s 4:2, kar tri zadetke pa je dosegel napadalec praške Sparte Albion Rrahmani.

Prijateljske tekme:

Ponedeljek, 9. junij:

Torek, 10. junij: