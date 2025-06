Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljsko tekmo z Bosno in Hercegovino, ki bo v torek ob 18. uri v Celju. Tako kot vselej si izbranci Matjaža Keka želijo doseči dober izid in tako pozitivno končati zadnjo akcijo pred jesenskimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo 2026, podobno kot v Luksemburgu pa bi lahko Slovenija znova zaigrala brez nekaterih najboljših igralcev, denimo kapetana Jana Oblaka, prvega strelca Benjamina Šeška in zveznega igralca Adama Gnezde Čerina.

Slovenci so pred dnevi v nekoliko spremenjeni zasedbi zmagali v Luksemburgu z 1:0, pri čemer je svoj prvi reprezentančni zadetek dosegel Tamar Svetlin. "Ni bilo posebne treme, vsekakor pa ni bila vsakdanja tekma, saj še nisem igral za reprezentanco. Čisto drugače je kot klubska tekma. Ekipa me je dobro sprejela, ko pa daš še zadetek, si še samozavestnejši in je vse skupaj veliko lažje," je povedal Svetlin.

Poudaril je, da so še kako koristile evropske preizkušnje, s Celjem se je namreč prebil v četrtfinale konferenčne lige in tako igral proti številnim kakovostnim tekmecem. "Veliko dajo takšne tekme, dajo ti zavedanje, da si sposoben igrati na tej ravni. Ekipe tam so močnejše kot v naši ligi, to pa za samozavest pomeni ogromno. Tudi glede psihične priprave si potem na teh tekmah mirnejši in z boljšimi odločitvami," je pojasnil Svetlin, ki še ne ve, ali bo znova dobil priložnost v začetni enajsterici.

Tamar Svetlin, ki je v sezoni 2024/25 blestel v dresu Celja zlasti v Evropi, doživlja mesto ob Savinji kot svoj drugi dom. Foto: Jure Banfi

"Selektor bo odločil, s tem se ne ukvarjam. Na vsako tekmo se pripravljam, kot da jo bom igral. Dal pa bom zagotovo vse od sebe in zagotovo poskusil še nadgraditi predstavo iz Luksemburga," je odločen član celjske zasedbe, ki se bo zdaj občinstvu na stadionu Z'dežele predstavil še v reprezentančni opremi.

"Zame bo to posebna tekma. Sicer ni moj domači kraj, je pa moj drugi dom, tako da se veselim igranja v Celju, komaj čakam," je še povedal Svetlin, ki bo s soigralci igral pred polnimi tribunami, saj je obračun razprodan.

Slovenija proti BiH znova brez največjih zvezdnikov?

Matjaž Kek pripravlja varovance na srečanje z BiH na Brdu pri Kranju. Foto: Aleš Fevžer Selektor Matjaž Kek je napovedal, da velikih sprememb glede na tekmo v Luksemburgu ne gre pričakovati, skoraj zagotovo pa ne bo igral Adam Gnezda Čerin, podobno bržčas velja tudi za Benjamina Šeška in Jana Oblaka, kar bo znova odprlo priložnost tistim, ki so sicer manj ali sploh nič igrali v prejšnjem obdobju.

Slovenija, 51. na svetovni lestvici, je proti BiH, ki je 70. na svetu, nazadnje igrala leta 2013, slednja je tisti prijateljski obračun v Stožicah dobila s 3:0. Pred tem je Slovenija proti BiH prijateljsko tekmo izgubila tudi leta 2008 s 3:4 (Maribor), v kvalifikacijah za SP 1998 pa tudi doživela dva poraza. Slovenija ima tako edino zmago v medsebojnih dvobojih iz leta 1990 s svoje sploh prve uradne (prijateljske) tekme, še v obdobju pred začetkom državne samostojnosti.

Edin Džeko je bil edini strelec BiH na sobotni kvalifikacijski tekmi s San Marinom. Foto: Guliverimage

Izbranci Sergeja Barbareza so pred prihodom v Slovenijo vpisali tretjo zmago v kvalifikacijah za SP 2026, ko so z 1:0 odpravili San Marino, med njimi zaradi poškodbe ni Seada Kolašinca, v ekipi BiH pa v Sloveniji ne bo niti Denisa Huseinbašića, so sporočili iz tamkajšnje nogometne zveze.