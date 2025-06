To je moški, ki so ga prebivalci Mostarja brutalno pretepli #video

Moški, ki je skočil s Starega mostu v Mostaju in s tem razjezil domačine, je Švicar Luca Bont, adrenalinski navdušenec, ki svoje dogodivščine redno objavlja na družbenih omrežjih. Po skoku v reko Neretvo, ko je skoraj pristal na gumijastem čolnu, v katerem so bili ljudje, so ga domačini brutalno pretepli.

Mladi Švicar Luca Bont je potem, ko so prebivalci Mostarja fizično obračunali z njim, na svojem Instagram profilu zapisal, da ne razume, zakaj so ga napadli. Ob tem je dodal, da je zdaj zaradi tega v Bosni in Hercegovini postal še bolj znan.

Predsednik Združenja padalcev Stari Most Lawrence Listo je incident obsodil in izjavil, da je Bont skočil vidno pijan, brez dovoljenja ali predhodne priprave, s čimer je ogrozil sebe in ljudi, ki so bili v Neretvi.

Po pravilih nihče ne sme skočiti z mostu, preden ne opravi treninga na lokalni skakalnici na višini petih, nato desetih in nato 15 metrov, s čimer je bil Bont seznanjen, a tega ni upošteval.

Lahko bi ubil otroke v čolnu

Kot je za Dnevni avaz povedal Listo, je, da ga ne bi nihče opazil, z mostu skočil popolnoma oblečen. "Preprosto je skočil, v čolnu pod mostom pa so bili otroci, mlajši od petih let. Otroke bi lahko ubil," je opozoril Listo.

"Nikoli se še ni zgodil takšen incident. Vsi turisti so varno skočili, prejeli potrdilo v angleščini in imajo lep spomin na to," je še povedal Listo. Dodaja, da je s Starega mostu po predhodnem usposabljanju skočilo že 4.440 turistov in da se nihče ni poškodoval.

Adrenalinski navdušenec

Bont je adrenalinski navdušenec, ki potuje po svetu in na družbenih omrežjih deli svoje podvige.