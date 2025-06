Skupina prebivalcev Mostarja je fizično napadla turista, potem ko je skočil s Starega mostu v reko Neretvo. Po poročanju bosanskih medijev so bili jezni nanj, ker je skočil neprofesionalno. Turist je namreč pristal le nekaj metrov od gumijastega čolna, v katerem so bili ljudje.

Turist se je s Starega mostu pognal v reko Neretvo in pri tem skoraj pristal na gumijastem čolnu, v katerem so bili ljudje. Ko je prišel iz vode, ga je skupina domačinov obkolila in začeli so ga pretepati ter zmerjati.

Skoki so izjemno tvegani

Skoki s Starega mostu v Mostarju so ena najbolj znanih tradicij v Bosni in Hercegovini ter simbol mesta Mostar. Tekmovanje poteka vsako leto, običajno konec julija, in združuje profesionalne skakalce, lokalne navdušence in na tisoče gledalcev z vsega sveta.

Zaradi višine in nizke temperature reke Neretve so skoki sicer izjemno tvegani. Mnogi tekmovalci za ta podvig trenirajo več let.