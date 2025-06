Ste vedeli, da si lahko na Hrvaškem znižate strošek cestnine za skoraj 22 odstotkov? To sicer že leta omogoča naprava ENC, na katero si naložite dobroimetje. Od maja pa so Hrvaške avtoceste (HAC) v sodelovanju s srbsko družbo za avtoceste uvedle še eno novost – povezljivost obeh avtocestnih omrežij. Tako lahko z napravo ENC plačujete cestnino na ločenem prometnem pasu tudi v Srbiji, kjer se sistem imenuje ENP, njegovi uporabniki pa lahko brez ustavljanja na cestninskih postajah vozijo po hrvaških avtocestah. HAC je julija lani sklenil podoben sporazum tudi z družbo za avtoceste v Federaciji BiH, medtem ko povezljivosti z Republiko Srbsko še ni.

Se še spomnite ABC?

ENC deluje podobno kot nekdanji Darsov sistem ABC, ki je deloval pred uvedbo vinjet v Sloveniji. Napravo ENC lahko kupite na dvanajstih prodajnih mestih, večinoma gre za cestninske postaje. Za slovenske potnike, ki se vozijo mimo Brežic proti Zagrebu, je na skrajnem desnem robu cestišča prodajno mesto cestninske postaje Bregana, ki obratuje od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure, ob sobotah pa od 7. do 12. ure.

V hrvaškem sistemu cestninjenja naprava ENC deluje podobno kot nekdanji Darsov sistem ABC. Foto: STA/Danijel Novakovič Velja opozoriti, da je mogoče napravo ENC prvič uporabiti 30 minut po nakupu. To težavo je mogoče rešiti tako, da vozniki na vstopni cestninski postaji vzamejo listek, pri izstopni postaji pa blagajniku izročijo listek in napravo ENC za plačilo cestnine s popustom.

15 evrov, ki jih lahko hitro dobite nazaj

Naprava stane 15 evrov, najmanjši znesek dobroimetja pa znaša 20 evrov. Ko to storite, boste imeli na računu 25,56 evra, saj vam HAC obračuna popust v višini 21,74 odstotka.

Strošek naprave si sicer lahko povrnete že z eno potjo v Dalmacijo. V turistični sezoni boste namreč po plačilu cestnine v Bregani in v nadaljevanju poti od Zagreba do cestninske postaje Karamatići, ki je najjužnejša cestninska postaja v Dalmaciji, odšteli 34,7 evra. V obe smeri torej cestnina znaša 69,40 evra. Kot že omenjeno, vam naprava ENC prinaša več kot 20-odstotni popust, ki v našem primeru znaša 15,09 evra.

Paketi z dobroimetjem



HAC sicer ponuja tudi tri pakete ENC, ki poleg naprave vključujejo tudi dobroimetje. Paket S stane 60 evrov, po nakupu pa imate na računu še 57,5 evra. Za paket M boste odšteli 90 evrov s 95,84 evra dobroimetja, za paket L pa 120 evrov s 134,17 evra na računu. V vseh primerih je obračunan strošek naprave po redni ceni, za preostali znesek računa pa priznajo popust v višini 21,74 odstotka.

Napolnite račun pred potovanjem

Dobroimetje lahko dodajate na več načinov, tudi na vstopnih cestninskih postajah, še najbolj praktično pa je prek mobilne aplikacije ali spletne strani, ki poleg vpogleda v stanje in pregleda porabe omogočata tudi nakup dobroimetja s plačilnimi karticami. Tako lahko račun napolnite še pred potovanjem.

Za uporabo naprave ENC v Istri (na avtocestah A8 in A9) morate svojo napravo nadgraditi na enem od prodajnih mest družbe Bina Istra. Foto: Google Street View

Naprava ENC za vožnjo po hrvaških cestah sicer ni vezana na eno vozilo, ampak na isto kategorijo vozil, torej jo lahko uporablja tudi družina, ki ima več avtomobilov. Seveda pa na istem potovanju naprave ne more uporabljati več vozil hkrati.

Ali ENC deluje v Istri?



ENC lahko uporabljate na vseh avtocestah z izjemo avtoceste A2 Zagreb–Macelj, ki vodi proti Ptuju in Mariboru. A za uporabo v Istri (na avtocestah A8 in A9) morate svojo napravo nadgraditi na enem od prodajnih mest družbe Bina Istra. To lahko storite na cestninskih postajah Umag, Pula in tunel Učka od ponedeljka do sobote od 7. do 19. ure. Z nadgradnjo bo ista naprava ENC povezana z dvema ločenima računoma različnih koncesionarjev. Več informacij o sistemu plačila avtocest v Istri si lahko preberete tukaj

Kaj se bo zgodilo po spremembi sistema cestninjenja?

Hrvaška bo sicer spremenila sistem plačevanja cestnin, ki bo po načrtih začel delovati jeseni 2026, po koncu glavne turistične sezone, so za Siol.net potrdili v družbi HAC. Porušili bodo cestninske postaje in cestnino zaračunavali glede na prevožene kilometre. Zdajšnji uporabniki sistema ENC bodo imeli to prednost, da se za njih kljub spremembi sistema ne bo spremenilo nič. V sistem bodo morali zgolj vpisati svoje registrske oznake. Naprave ENC bodo namreč delovale še naprej. Mogoč bo še en način plačila, in sicer na osnovi tehnologije prepoznave registrskih tablic. V tem primeru se bodo morali uporabniki registrirati. Na voljo bo več možnosti, tudi prek spletne strani ali mobilne aplikacije.

Z napravo ENC lahko potujete tudi po avtocestah v Srbiji. Potrebna je prilagoditev, podobno kot na istrskem ipsilonu. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

Kot že omenjeno, lahko z napravo ENC brez ustavljanja potujete tudi po avtocestah v Srbiji, kjer že dolgo deluje ENP, njihova različica elektronskega cestninjenja. Uporabniki hrvaškega ENC postopek začnejo na spletni strani HAC, kjer napravo ENC povežejo z registrsko oznako svojega vozila. Nato jih postopek preusmeri v sistem Toll4All s klikom na možnost "Registriraj se v sistem T4A". Tu med drugim vpišejo številko naprave ENC, naslov elektronske pošte, telefon in plačilno kartico. Podrobnejša navodila v hrvaščini za registracijo v sistem ENP si preberite tu.

Plačilo s plačilno kartico, ne z dobroimetja

Uporabniki naprave ENC cestnino v Srbiji plačujejo tako, da jim znesek trgajo z računa plačilne kartice in ne z dobroimetja, ki ga imajo na napravi ENC. Dobijo pa šestodstotni popust na cestnino v Srbiji.

Srbski vozniki na hrvaških cestah

Zaradi sporazuma med obema avtocestnima družbama lahko tudi lastniki naprav srbskega sistema ENP potujejo po hrvaških avtocestah. Tako obstoječi uporabniki sistema ENP za vožnjo brez ustavljanja na hrvaških avtocestah napravo povežejo s plačilno kartico. To storijo tako, da skenirajo QR-kodo na svoji pogodbi in izpolnijo formular. Lahko pa se odpravijo tudi na eno od številnih prodajnih mest, ki so navedena na spletni strani sistema Toll4All, kjer so tudi podrobnejša navodila v srbščini in drugih jezikih. Tu lahko vse informacije dobijo tudi tisti, ki bi želeli kupiti novo napravo ENP.

Srbski sistem ENP je povezan tudi z avtocestnima omrežjema v Severni Makedoniji in Črni gori. Foto: Pixsell/Zhang Liyun

Srbski sistem ENP je povezan tudi z avtocestnima omrežjema v Severnimi Makedoniji in Črni gori, tako da se lahko gnečam izognete tudi v teh dveh državah. Seveda lahko tudi njuni državljani izkoristijo prednost potovanja brez ustavljanja v Srbiji. V podjetju Ceste Srbije napovedujejo, da bo z napravo ENP kmalu mogoče potovati v Republiki Srbski, do konca leta pa naj bi sklenili sporazum še z družbo za avtoceste v Grčiji.

Federacija BiH

Za uporabo hrvaškega ENC v Federaciji BiH se je treba registrirati na eni od cestninskih postaj, ki jih upravlja javno podjetje Avtoceste FBiH. Več o postopku registracije si lahko preberete tukaj. Na drugi strani lahko uporabniki sistema v Federaciji BiH, ki se imenuje ACC, svojo napravo v hrvaški sistem ENC registrirajo le elektronsko, opozarjajo v HAC. Med drugim potrebujejo plačilno kartico. Navodila v bosanskem jeziku lahko najdete tukaj.

V Republiki Srbski ni sistema ENC

Kot že omenjeno, sistem ENC ne deluje v entiteti Republika Srbska oziroma na avtocestah, ki jih upravlja družba Avtoceste RS. Sta pa med seboj povezana sistema elektronskega cestninjenja Federacije BiH in Republike Srbske. Dodajmo še, da imajo uporabniki ACC 20-odstotni popust pri polnjenju računa, a le za uporabo avtocest v Federaciji BiH, medtem ko v Republiki Srbski tega popusta ni.