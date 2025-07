Youtuber IShowSpeed je po obisku Hrvaške, Slovenije in Srbije v sredo prispel v Sarajevo v Bosni in Hercegovini in tudi tam povzročil neverjetno navdušenje množice mladih, ki ga je pričakala že na letališču, kasneje pa tudi na drugih lokacijah v mestu. Ob koncu njegovega prenosa v živo pa se je zgodil tudi incident.

Prenos dogajanja iz Bosne in Hercegovine je tudi tokrat IShowSpeed v živo prenašal na YouTubu, v Sarajevu pa je, podobno kot v Ljubljani, njegov prenos trajal več kot tri ure.

Ob koncu njegovega obiska pa se je zgodil tudi incident. Youtuber je stal na strehi avtomobila, ki ga je obkrožala množica mladih. Med njimi so youtuberja nekateri tudi provocirali, vanj metali stvari in mu kazali sredince, kar ga je razkačilo in nenadoma je skočil v množico.

IShowSpeed lunges through the air at a fan who was beefing with him 😳 pic.twitter.com/Hxh24au3t8 — Snippd (@snippedceo) July 9, 2025

Ljudje v množici so začeli padati, kričati, nekateri so jokali. Na videoposnetku je prikazan fant, ki sedi na tleh, se drži za nogo in kriči.

Da bi množico umirili, so se vmešali tudi youtuberjevi varnostniki in mu pomagali vstati. Varnostnik je dvignil drugega mladega fanta, ki je bil na tleh in jokal, nato je IShowSpeed prišel do njega in ga objel.

Youtuberjev prenos iz Sarajeva si lahko pogledate v spodnjem posnetku:

Iz Beograda v Sarajevo kar z zasebnim letalom

IShowSpeed je iz Beograda v Sarajevo pripotoval kar z zasebnim letalom.

Na spletni strani za sledenje zračnega prometa FlightRadar24 je bilo letalo Cessna Citation III uporabnika IShowSpeed ​​v trenutku potovanja iz Beograda v Sarajevo najbolj spremljano letalo na svetu. Let ameriškega YouTuberja je po poročanju Indexa naenkrat spremljajo tudi več kot tri tisoč ljudi.

Foto: Posnetek zaslona

Kdo sploh je slavni youtuber, ki se je v torek mudil tudi v Ljubljani?

20-letni slavni ameriški spletni fenomen IShowSpeed, čigar pravo ime je Darren Jason Watkins ml., se je rodil 21. januarja 2005 v Cincinnatiju v Ohiu. V zadnjih treh letih je zaradi streamanja svojih iger postal eden najbolj znanih obrazov spletne zabave in ima več kot 41 milijonov sledilcev na YouTubu.

Svojo kariero je "Speed", kot ga tudi kličejo, začel kot streamer iger, predvsem z igranjem iger, kot sta NBA 2K in Fortnite. Hitro pa je med mladimi postal prepoznaven po svojem karizmatičnem in pogosto tudi energičnem ter kaotičnem pristopu. Sčasoma je svojo vsebino razširil na reakcije, glasbo in prenose v živo (IRL). Izstopa tudi kot velik nogometni navdušenec, vedno poudari tudi, da je zelo velik oboževalec Cristiana Ronalda.

Pred kratkim je na svojih družbenih omrežjih najavil svojo evropsko turnejo, ki jo je začel na začetku tega tedna na Hrvaškem. Po njej je obiskal še Slovenijo, Srbijo, Bosno in Hercegovino, zdaj pa se odpravlja naprej v Grčijo, Turčijo, Španijo, na Finsko, v Estonijo, Latvijo, Litvo, na Poljsko, v Slovaško in Francijo, v države, ki jih bo obiskal v naslednjih dneh in tednih.