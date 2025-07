IShowSpeed (s pravim imenom Darren Jason Watkins Jr.) je 20-letni ameriški vplivnež, youtuber in streamer, ki se v okviru svoje evropske turneje danes mudi tudi v Sloveniji. Ameriški vplivnež iz Ohia se je v preteklosti že srečal s številnimi znanimi športnimi osebnostmi, med njimi s Cristianom Ronaldom, katerega velik oboževalec je, ter tudi z Neymarjem in Lionelom Messijem.

Američan, priljubljen predvsem med mladimi, si danes v družbi slovenskega youtuberja Pera Martića ogleduje Ljubljano, pri čemer mu po ulicah na vsakem koraku sledi množica mladih. Med drugim se je ustavil v eni od ljubljanskih restavracij, kjer so mu postregli tipične slovenske specialitete, kot so kranjska klobasa in žlinkrofi, goveja juha in prekmurska gibanica, najbolj pa ga je navdušila kremna rezina v kozarčku.

Poglejte:

V mestni hiši se je srečal tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.

Foto: Posnetek zaslona/YouTube

V dresu slovenske nogometne reprezentance s številko 7 si je ogledal središče Ljubljane, po obisku pri županu Jankoviću pa se je odpravil na ladjico in si prestolnico ogledal kar iz strehe plovila.

Foto: YouTube/posnetek zaslona

IShowSpeed, ki ima na YouTubu že več kot 41,5 milijona naročnikov, se je to poletje podal na veliko evropsko turnejo, v sklopu katere se s svojimi oboževalci in naključnimi mimoidočimi sreča na ulici in drugih povsem običajnih mestih ter pri tem ves čas prenaša svoje vsebine na platformi YouTube. Po Hrvaški in Sloveniji namerava obiskati še Srbijo, Bosno in Hercegovino, Grčijo, Turčijo, Španijo, Finsko, Estonijo in še nekaj drugih držav.

20-letnik si je v ponedeljek ogledal Split in tam med drugim nosil uniformo rimskega vojaka ter sodeloval pri menjavi Dioklecijanove straže na Peristilu. Ves čas je, kot je to zanj značilno, svoja doživetja in dogajanje v živo prenašal na svojih družbenih omrežjih ter platformah Youtube in Twitch.

Med drugim je vplivnež med sprehodom po dalmatinskem mestu poskusil tudi čevapčiče, nad katerimi je bil navdušen, ves čas pa so mu sledili njegovi največji oboževalci in se skušali z njim fotografirati. Prav tako se je vplivnež skozi Splitsko nabrežje sprehodil v dresu hrvaške nogometne reprezentance s številko 7, ki jo sicer nosi nogometaš Lovro Majer.

Tudi v Splitu ga je oblegala velika množica mladih oboževalcev. Foto: Profimedia

Foto: Profimedia