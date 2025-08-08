Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

8. 8. 2025
19.59

Flick zaradi kazni Uefe ob eno tekmo, kaznovala tudi Yamal in Lewandowski

Lamine Yamal Robert Lewandowski

Foto: Guliverimage

Trener španskega nogometnega prvaka Barcelone, Nemec Hansi Flick, bo skupaj s svojim pomočnikom Marcusom Sorgom moral izpustiti eno tekmo v evropskih tekmovanjih zaradi neprimernega obnašanja po majski tekmi lige prvakov proti Interju iz Milana. Evropska nogometna zveza Uefa jima je naložila še po 20.000 evrov finančne kazni.

Ob Flicku in Sorgu, ki tako ne bosta mogla voditi Barcelone na tekmi lige prvakov sredi septembra, je Uefa kaznovala še zvezdnika Lamina Yamala in Roberta Lewandowskega s po 5000 evri, ker nista v popolnosti sledila navodilom protidopinške službe po že omenjeni tekmi proti Interju.

Barcelona je sicer dobila še kazen v višini 7750 evrov zaradi navijaškega prižiganja in metanja bakel, medtem ko je Inter ob 33.500 evrov, ker so njegovi navijači blokirali prehod na tribunah in prižigali bakle.

