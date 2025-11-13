Ameriški proizvajalec letal Boeing mora družini Indijke Shikhe Garg, ki je marca 2019 izgubila življenje v strmoglavljenju letala 737 MAX družbe Ethiopian Airlines, izplačati 28,45 milijona dolarjev (24,5 milijona evrov) odškodnine, je odločilo ameriško zvezno sodišče v Chicagu. Gre za epilog prve civilne tožbe po tragični nesreči.

Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v sredo pojasnili sodniki, so odškodnino med drugim izrekli za žalovanje, bolečino in trpljenje.

Garg je bila sicer mladoporočenka. "Z veseljem sprejemamo razsodbo. Prišli smo sem na sojenje s poroto in sodba je popolnoma sprejemljiva," je za AFP povedal vdovec Soumya Bhattacharya.

Odvetniki trdili, da bi morala odškodnina znašati 80 in 230 milijonov dolarjev

Njegovi odvetniki so sicer trdili, da bi morala odškodnina znašati med 80 in 230 milijonov dolarjev, medtem ko je Boeingov odvetnik predlagal znesek v višini 11,95 milijona dolarjev.

Oktobra 2018 je najprej v Indoneziji strmoglavil 737 MAX indonezijske letalske družbe Lion Air, marca 2019 pa je v Etiopiji sledilo še strmoglavljenje istega tipa letala letalske družbe Ethiopian Airlines. Nesreči sta terjali 346 smrtnih žrtev.

Letala 737 MAX so po drugi nesreči prizemljili po vsem svetu. Na tleh so ostala 20 mesecev, Boeing pa se je v tem času soočil z visokimi kaznimi in poravnavami. Odtlej je bil vpleten še v več drugih afer, ki so sprožile dvome o varnosti in zanesljivosti njegovih letal.