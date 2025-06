V Münchnu se je pisala zgodovina. Portugalska je po izvajanju 11-metrovk premagala Španijo in osvojila ligo narodov. Postavila je rekord, saj je postala prva reprezentanca, ki je omenjeno tekmovanje osvojila dvakrat. Redni del srečanja se je končal z 2:2, portugalski kapetan Cristiano Ronaldo je izsilil podaljšek z zadetkom v 61. minuti, a nato 27 minut pozneje zaradi poškodbe odšepal z zelenice. Po prvem delu podaljška je igro zapustil 17-letni Španec Lamine Yamal, zmagovalca pa so odločili streli z bele točke. Portugalci so izkoristili vseh pet, pri Špancih pa je vratar Diogo Costa ubranil strel Alvara Morate. Zmagoviti gol je dosegel Ruben Neves. Francija je v tekmi za tretje mesto z 2:0 premagala Nemčijo. Kylian Mbappe se je veselil jubilejnega 50. zadetka za reprezentanco.

Finale lige narodov:

Nedelja, 8. junij:

Kapetan Portugalske Cristiano Ronaldo je povzdignil v zrak pokal za zmago v ligi narodov. Foto: Reuters

Izvajanje 11-metrovk: 1. serija:

Ramos (Por) - zadetek za 1:0

Merino (Špa) - zadetek za 1:1 2. serija:

Vitinha (Por) - zadetek za 2:1

Baena (Špa) - zadetek za 2:2 3. serija:

Fernandes (Por) - zadetek za 3:2

Isco (Špa) - zadetek za 3:3 4. serija:

Mendes (Por) - zadetek za 4:3

Morata (Špa) - vratar Diogo Costa (Por) je ubranil strel, ostaja 4:3 5. serija:

R. Neves (Por) - zadetek za 5:3, Portugalska je zmagovalka lige narodov!

Obračun na Bavarskem, po katerem je predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin podelil pokal presrečnemu kapetanu zmagovalcev Cristianu Ronaldu, so bolje začeli Španci. V 15. minuti se je ponudila prva resnejša priložnost na srečanju Pedriju, ki je streljal proti vratom Portugalcem z roba kazenskega prostora in za malo zgrešil cilj, le dve minuti pozneje je žogo malce nad prečko poslal Nico Williams.

Martin Zubimendi je popeljal Špance v vodstvo v 21. minuti ... Foto: Reuters

Nato pa se je v 21. minuti le zatresla mreža Portugalske. Po izjemni akciji, ki jo je z atraktivno podajo s peto začel Mikel Oyarzabal, pozneje pa sta v njej sodelovala še Martin Zubamendi in Lamine Yamal, je nezbranost portugalskih branilcev kaznoval prav Zubamendi. Zvezni igralec Real Sociedada je iz bližine poslal žogo v nebranjeni del portugalskih vrat, Španci so povedli z 1:0.

... Nuno Mendes pa je le pet minut po prvem golu Španije izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Španski navijači pa se na Bavarskem niso dolgo veselili vodstva. Že v 26. minuti je izenačil Nuno Mendes. Član evropskega klubskega prvaka PSG je z izjemnim diagonalnim strelom po tleh matiral španskega vratarja Unaija Simona in izenačil na 1:1. Zadetek je bil priznan šele po nekaj minutah, saj je VAR preverjal, ali je bil Cristiano Ronaldo na začetku napadalne akcije morebiti v nedovoljenem položaju. Odločali so milimetri, sreča pa je bila na strani Portugalcev, saj je sodnik potrdil zadetek. Podajo je prispeval Pedro Neto.

Tako je Mikel Oyarzabal zatresel portugalsko mrežo. Oba zadetka za Španijo sta tako v prvem polčasu dosegla nogometaša Real Sociedada. Foto: Reuters

Da se prvi polčas vendarle ni končal brez neodločenega rezultata, je poskrbel Mikel Oyarzabal. Kapetan Real Sociedada, ki se je s fantastično podajo izkazal že v akciji za prvi gol Španije, je v 45. minuti po zapravljeni žogi Bernarda Silve spretno ušel branilcem Portugalske in z natančnim strelom premagal vratarja Dioga Costo. Tako so aktualni evropski prvaki in tudi branilci naslova v ligi narodov na počitek odšli s tesno prednostjo 2:1.

Na Lamineja Yamala pazijo številni nogometaši Portugalske. Foto: Reuters

Brunu razveljavili zadetek, Ronaldu pač ne

Portugalci so v drugi polčas krenili z dvema novima igralcema. Nelson Semedo je zamenjal Joaa Nevesa, Ruben Neves pa Francisca Conceicaa. V 49. minuti je Bruno Fernandes pobegnil po levi strani in zatresel špansko mrežo, vratar Unai Simon pa je pri tem stal na mestu kot vkopan. Veselje pa ni trajalo dolgo, saj je sodnik hitro dvignil roko. Bernardo Silva, kar so potrdili tudi počasni posnetki, je bil pred zadnjo podajo v prepovedanem položaju. Tako je ostalo pri vodstvu Špancev z 2:1, v 56. minuti pa so prvič v nadaljevanju zapretili še Španci, a se je vratar Diogo Costa izkazal pri strelu z razdalje Fabiana Ruiza.

Veselje Cristiana Ronalda po izenačenju na 2:2 in razočaranje Lamineja Yamala. Foto: Reuters

Portugalska je boljšo predstavo v drugem polčasu le kronala z novim izenačenjem. V 61. minuti se je med strelce vpisal kdo drug kot Cristiano Ronaldo. Svetovni strelski rekorder je izenačil na 2:2 in dosegel že 138. reprezentančni zadetek v karieri. Po predložku z leve strani, ki ga je poslal Nuno Mendes, se je žoga odbila od španskih branilcev proti Ronaldu. Ta se je otresel Marca Cucurelle in spravil na noge portugalske navijače v Münchnu.

V 83. minuti so bili znova blizu že tretjemu vodstvu na srečanju Španci. Izkušeni Isco, ki je vstopil v igro v 74. minuti namesto Pedrija, je sprožil zelo nevaren strel z razdalje, nato pa je z izjemno obrambo preprečil zadetek Diogo Costa. Pet minut pozneje je zaradi poškodbe zapustil zelenico portugalski kapetan Cristiano Ronaldo, zamenjal ga je napadalec PSG Goncalo Ramos.

V 100. minuti je med igralci zavrela kri. Foto: Reuters

Podaljšek se je začel s priložnostjo Portugalske, Nelson Semedo je bil nenatančen iz dokaj ugodnega položaja, v 100. minuti, ko je ob prodoru v kazenskem prostoru Španije padel Nuno Mendes, pa je številnim igralcem zavrela kri. Švicarski sodnik Sandro Schärer je nato pokazal rumeni karton Mendesu in Alexu Baeni. Uvodnih 15 minut podaljška se je končalo brez zadetkov, nato pa je igrišče zapustil Lamine Yamal. Namesto njega je vstopil Yeremy Pino. Rezultat se ni več spreminjal, tako da so po podaljšku sledili streli z bele točke.

Zmagoviti gol z bele točke je prispeval Ruben Neves. Foto: Reuters

Izvajanje 11-metrovk je pripadlo Portugalski. Varovanci Roberta Martineza so zadeli vseh pet strelov z bele točke, pri Špancih pa je v četrti seriji zapravil priložnost Alvaro Morata. Vratar Porta Diogo Costa je prebral njegovo namero in ubranil strel.

Čeferin okronal Ronalda, Mendes igralec tekme

Aleksander Čeferin je podelil pokal kapetanu zmagovalcev Cristianu Ronaldu. Foto: Reuters Portugalci so tako zmagali s 5:3 po strelih z bele točke, kapetan Ronaldo, ki je stežka spremljal napeto izvajanje 11-metrovk s klopi, pa je planil v jok.

Solze sreče 40-letnega kapetana so začinile zgodovinski dosežek Portugalske, prve reprezentance, ki je dvakrat osvojila ligo narodov. Vrhunec večera je sledil na zmagovalnem odru, ko je predsednik Uefe Aleksander Čeferin podal pokal v roke kapetanu Portugalske Cristianu Ronaldu.

Španci so tako zapravili priložnost, da bi kot prvi v zgodovini ubranili naslov. Leta 2023 so v finalu na Nizozemskem prav po strelih z bele točke v finalu ugnali Hrvaško, tokrat pa naleteli na previsoko oviro, premagali so jih sosedje Portugalci.

Za najboljšega nogometaša srečanja je bil proglašen Nuno Mendes, strelec in podajalec pri Portugalcih. Tako je nogometaš PSG doživel sanjski zaključek sezone, saj je s Parižani osvojil vse možne lovorike, nato pa s Portugalsko osvojil še ligo narodov.

Ronaldo premagal 23 let mlajšega Yamala V finalu lige narodov je potekal prav poseben dvoboj. Merila sta se junaka dveh različnih generacij, Lamine Yamal in Cristiano Ronaldo. Prvi pri 17 letih že spada med najboljše igralce na svetu, tako da je med največjimi kandidati za osvojitev prestižnega priznanja zlata žoga, drugi pa navkljub 40 letom še vedno vztraja na vrhunski ravni. Je dolgoletni kapetan Portugalske, svetovni rekorder, kar se tiče nastopov in zadetkov v državnem dresu (138 golov na 221 nastopih), v Münchnu pa je, čeprav je že zakorakal v peto desetletje, osvoji novo lovoriko z reprezentanco! Cristiano Ronaldo želi s Portugalsko osvojiti tudi svetovni naslov. Željo bo skušal uresničiti leta 2026 na drugi strani velike luže. Foto: Reuters Ronaldo, ki je od Yamala starejši kar 23 let, je tako na Bavarskem proslavljal tisto, kar mu v zadnji sezoni ni uspelo z Al-Nassrom, to pa je osvojitev lovorike.

Franciji bron, Mbappe dosegel jubilejni 50. zadetek

Na srečanju za tretje mesto v Stuttgartu se je Nemcem ponudila izjemna priložnost za zadetek v 30. minuti. Slovaški delivec pravice Ivan Krušliak je pokazal na belo točko, ko je mladi nemški napadalec Karim-David Adeyemi padel v dvoboju s francoskim vratarjem Mikom Maignanom.

Nemčija je imela v Stuttgartu prednost domačega igrišča, a je ostala brez brona. Foto: Reuters

To je bila strogo dosojena najstrožja kazen, s katero se Francozi niso mogli sprijazniti. Nato se je vključil VAR, Krušliak si je sporno zadevo ogledal še sam, po tem pa spremenil mnenje in razveljavil odločitev o najstrožji kazni. Adeyemiju je zaradi simuliranja pokazal rumeni karton, Nemci pa so tako ostali brez 11-metrovke.

Kaj kmalu bi lahko vseeno povedli, a niso imeli sreče. Florian Wirtz je v 36. minuti že pretental francosko obrambo, a je njegov strel končal v vratnici.

Ivan Krušliak je najprej pokazal na belo točko za Nemčijo, nato pa po posredovanju VAR odločitev razveljavil. Foto: Reuters

Čeprav so bili Nemci v prvem polčasu podjetnejši in si priigrali več priložnosti, pa so na počitek odšli s prednostjo Francozi. Prvi zvezdnik Kylian Mbappe je zadel v polno ob koncu prvega dela. Vratar Marc-Andre ter Stegen bi skoraj ubranil njegov strel, a je žogo preusmeril le toliko, da se je od vratnice odbila v gol. Mbappe je dosegel jubilejni 50. zadetek v reprezentančnem dresu. Za rekorderjem Olivierjem Giroudom (57) zaostaja le še sedem golov.

Kylian Mbappe je zadel v polno v zadnji minuti prvega polčasa. Čeprav so bili Nemci nevarnejši v prvem delu, so odšli na počitek z zaostankom 0:1. Foto: Reuters

Nemški reprezentant Denis Undav je v 54. minuti zatresel francosko mrežo, a se je izenačenju na 1:1 veselil le nekaj minut, saj je sodnik Ivan Krušliak po posredovanju VAR zaradi predhodnega prekrška Niclasa Füllkruga nad Adrienom Rabiotom razveljavil zadetek. V nadaljevanju srečanja je zadišalo po podvojitvi vodstva, a je Marcus Thuram v 59. minuti zatresel vratnico.

So pa bili Francozi uspešnejši v 84. minuti, ko si je veliko napako privoščil nemški branilec Robin Koch. Žogo je nespretno poslal proti svojim vratom, kar je izkoristil hitronogi Mbappe. Sam se je podal proti nemškim vratom, nato pa nesebično zaposlil Michaela Oliseja, ki je brez večjih težav popeljal Francoze v vodstvo z 2:0.

Francoz Michael Olise, ki si sicer služi nogometni kruh pri nemškem prvaku Bayernu, je zadel v polno po podaji Kyliana Mbappeja. Foto: Reuters

Ostalo je pri tem rezultatu, Francozi so tako na krilih Mbappeja osvojili bron, Nemci pa so kljub prednosti domačega igrišča na zaključnem turnirju lige narodov doživeli dva poraza.

