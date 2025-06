Drugi polfinalni obračun lige narodov je v Stuttgartu postregel z izjemno poslastico, prepolno zadetkov in vrhunskih potez. Španija je v sosedskem obračunu premagala Francijo s 5:4. Evropski prvaki so v 54. minuti vodili že s 5:1, a se galski petelini, ki so si na srečanju priigrali več priložnosti in tudi dvakrat zatresli okvir vrat, niso predali. V sodnikovem podaljšku so znižali na 4:5, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa. Španija se bo v nedeljo v Münchnu za lovoriko pomerila s Portugalsko.

Izjemen nogometni spektakel v Stuttgartu je ponudil kar devet zadetkov. Strelski festival je v 22. minuti odprl Nico Williams. Z ostrim strelom pod prečko je povedel Španijo v vodstvo. Deset minut pred tem je bila sicer zelo blizu vodstva Francija, a je Theo Hernandez po strelu z roba kazenskega prostora zatresel okvir vrat. Španci se niso ustavili pri vodstvu z 1:0, kmalu so ga prek Mikela Merina podvojili. Prvi polčas se je tako končal s prednostjo Špancev z 2:0, Francozi pa so zapravili še nekaj zrelih priložnosti, pri katerih se je izkazal španski vratar Unai Simon.

Foto: Reuters

V 54. minuti je čudežni najstnik Lamine Yamal z bele točke, sodnik je pokazal na belo točko prav po prekršku nad njim, popeljal Špance do visoke prednosti s 3:0, a ni ostalo pri tem. Kmalu se je znova zatresla francoska mreža, tokrat se je izkazal Pedri in popeljal evropske prvake v vodstvo s 4:0! Norega festivala zadetkov pa s tem še ni bilo konec. Kylian Mbappe je v 59. minuti izkoristil najstrožjo kazen in znižal na 1:4. Francija je še bolj pritisnila proti vratom Špancem, nizala priložnosti, na drugi strani pa je z mojstrovino Špance v sedma nebesa popeljal Yamal. Dvakratni strelec Špancev je povišal prednost na 5:1, Francozi so se znašli pred katastrofalnim porazom.

Foto: Reuters

Vseeno se niso predali in v nadaljevanju ponudili redko viden preobrat. Do konca srečanja so dosegli kar tri zadetke, vmes je Ousmane Dembele zatresel še vratnico, na koncu pa so srečanje, na katerem so imeli več strelov v okvir vrat od tekmeca (9:8) izgubili s tesnim rezultatom 4:5. Spektakel v Stuttgartu je navdušil nogometno javnost, Portugalce pa čaka v nedeljo zahtevna naloga, saj so se Španci proti Francozom izkazali z izjemno učinkovitostjo.

Zmagovalec nedeljskega srečanja se bo tako zapisal v zgodovino tekmovanja kot prvi, ki je ligo narodov osvojil dvakrat. Španci lahko postavijo tudi nov mejnik, saj lahko kot prvi ubranijo lovoriko. Slednjo so nazadnje osvojili leta 2023 na Nizozemskem, ko so po izvajanju 11-metrov v finalu premagali Hrvaško.

