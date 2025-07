Dan po izbruhu škandala povezanega z rojstnodnevno zabavo Lamina Yamala je mladega zvezdnika Barcelone v bran vzel eden od pritlikavcev, ki so sodelovali na zabavi. Špansko združenje ljudi z ahondroplazijo (ADEE) nogometašu očita, da je podpihoval stereotipe in diskriminacijo ljudi nizke rasti. "Nesprejemljivo je, da so v 21. stoletju ljudje s pritlikavostjo še vedno uporabljeni za zabavo." Napovedali so kazensko ovadbo, pa čeprav je šlo za pritlikavce, ki se z nastopanjem ukvarjajo profesionalno.

"Nihče nas ni zaničeval"

Za katalonski spletni medij RAC1 je neimenovani član skupine pritlikavcev, ki so bili na zabavi, dejal: "Nihče nas ni zaničeval. Pustite nas delati. Ne razumem, zakaj se o tem toliko govori. Smo navadni ljudje, ki delamo, kar želimo. Na zakonit način. ADEE ponižuje ljudi s pritlikavostjo. Že nekaj let nam škodijo. Skušajo prepovedani poklic, ki ga imamo radi. Delamo kot zabavljači. Zakaj tega ne bi smeli? Ker imamo določeno fizično pomanjkljivost? Poznamo meje in jih ne bomo prestopili. Nismo cirkuške opice. Plešemo, strežemo pijačo, izvajamo čarovniške trike … Imamo različne nastope." Dodal je še, da je njihov nastop na rojstnodnevni zabavi za Yamalov 18. rojstni dan trajal eno uro, nato pa so se pridružili zabavi tako kot vsi ostali.