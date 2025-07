Nogometni čudežni deček Lamine Yamal je v nedeljo dopolnil 18. let in vstop v polnoletnost obeležil z veliko zabavo. A napadalcu Barcelone zdaj grozi tožba. Za zabavo je namreč najel osebe nizke rasti oziroma pritlikavce.

Lamine Yamal Foto: Reuters Lamine Yamal, ki zabija tako za Barcelono kot špansko reprezentanco in se mu obeta mastna pogodba s katalonskim velikanom, je dopolnil 18 let. Za prijatelje in družinske člane je organiziral dvodnevno zabavo. Na njej je za razvedritev nastopila skupina nizkih ljudi (pritlikavcev), ki se sicer profesionalno ukvarja z nastopanjem. Ker so bili telefoni na zabavi prepovedani, sicer ni jasno, kako točno je bila ta videti.

Mladi zvezdnik se je znašel na udaru kritik. Špansko združenje ljudi z ahondroplazijo in drugimi boleznimi skeleta, ki povzročajo pritlikavost (ADEE), mu očitajo, da je s tem podpihoval stereotipe in diskriminacijo ljudi nizke rasti. "Nesprejemljivo je, da so v 21. stoletju ljudje s pritlikavostjo še vedno uporabljeni za zabavo na zasebnih zabavah, še posebej pa, da so v take incidente vpletene javne osebe, kot je Lamine Yamal," so zapisali z združenja ADEE. "Ne bomo ostali tiho. Varovali bomo svoje dostojanstvo. Zahtevali bomo odgovornost, da se kaj takega ne zgodi več." Zaradi zasmehovanja tako napovedujejo kazensko ovadbo proti Yamalu.