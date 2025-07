Po zabavi za 18. rojstni dan se je Lamine Yamal znašel v rumenih medijih in na udaru kritik, ker je najel pritlikavce, a zdaj je prišel njegov do zdaj najpomembnejši dan v nogometni karieri. Podpisal je prvo dolgoročno pogodbo z Barcelono, do leta 2031.

Lamine Yamal Foto: Reuters Barcelona je 18-letnemu Laminu Yamalu, svojemu novemu čudežnemu dečku, dodelila še številko 10, številko, s katero je v Barceloninem dresu dolga leta navduševal Lionel Messi. Na podpis pogodbe in prejem dresa iz rok predsednika kluba Joana Laporte ga je pospremila celotna družina. "O tem sem sanjal od malega. Sem zelo vesel. To so sanje, pa še celotna družina je tu z mano," je dejal po podpisu pogodbe. Še pred polnoletnostjo je postal pomemben član prve ekipe Barcelone in tudi španske reprezentance.

Yamalovi dresi s številko 10 so že v prodaji. Foto: Reuters Obenem se je na enem od zidov v soseski Rocafonda v Mataru, predmestju Barcelone, kjer je odraščal Yamal, pojavil mural z njegovo podobo. Ker prihaja iz Barcelonine akademije, slovite La Masie, tako kot je tudi Messi, so v Barceloni in celotni Kataloniji nanj še toliko bolj ponosni. "Ta klub je moje življenje. Tu sem od sedmega leta. To je moj dom. Nekaj neverjetnega je, da sem iz La Masie prišel v prvo ekipo. Izpolnil sem sanje, a moram delati naprej." Da bo čim več zmag, te mu pomenijo največ, pravi.

