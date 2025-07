Nogometni klub Real Oviedo in 40-letni Santi Cazorla, ki je klubu pomagal do vrnitve v la ligo, sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja. Ikona kluba, za katerega je igral že kot mladenič, mu bo tako pomagal tudi med špansko elitno ligaško druščino. Slovenski nogometni reprezentant Jure Balkovec se po treh letih vrača v Karagumkur.

Real Oviedo in Santi Cazorla sta dosegla dogovor o podaljšanju pogodbe za sezono 2025/26. Izkušeni vezist tako ostaja v svojem ljubljenem klubu tudi ob vrnitvi v Primera Division, so zapisali na uradni spletni strani povratnika v prvi španski ligi.

"Podaljšanje pogodbe s Santijem Cazorlo, simbolom in ikono kluba, dokazuje, da se sanje lahko uresničijo, če jim sledimo s srcem," so še dodali pri Oviedu, h kateremu se je Cazorla vrnil avgusta 2023 in odigral ključno vlogo pri vrnitvi v la ligo.

Foto: Guliverimage

S svojo osebnostjo klubu in mestu, kjer je odraščal, prinaša izkušnje, strast in predanost. Pri Oviedu verjamejo, da bo še naprej pravi vodja ekipe in jo bo vodil na podlagi vrednot kluba, tako na igrišču kot zunaj njega.

Za nekdanjega dolgoletnega španskega reprezentanta bo to tretja sezona v dresu Reala Ovieda, odkar se je vrnil v klub. V pretekli sezoni je zanj odigral 35 tekem, dosegel pa pet golov in pet podaj.

Balkovec se po treh letih vrača v Karagumkur

Slovenski nogometni reprezentant Jure Balkovec si je našel novega-starega delodajalca. Po triletnem stažu pri turškem prvoligašu Alanyasporu bo znova zaigral za tekmeca v prvi turški ligi Fatih Karagumkur, je na družbenem omrežju X sporočil klub iz Istanbula.

Jure Balkovec se po treh letih vrača v Karagumkur. Foto: Aleš Fevžer

Tridesetletni reprezentančni bočni branilec je s Karagumkurjem podpisal dveletno pogodbo, je še sporočil klub. Po podatkih spletne strani Transfermarkt je šlo za prost prestop, pogodba pa vključuje opcijo za podaljšanje za dodatno leto.

Balkovec, ki je doslej odigral 38 tekem za slovensko izbrano vrsto, je v zadnjih treh sezonah zastopal Alanyaspor, pred tem pa je dve sezoni že igral za Karagumkur. Za Antalyo je odigral 91 tekem in dosegel 10 zadetkov ter petkrat asistiral.

Belokranjec je svojo člansko klubsko nogometno pot začel v Beli Krajini leta 2011, nato pa pet let med 2013 in 2018 igral v prvi slovenski ligi. Leta 2018 se je preselil v Bari, v Italiji pa je nato pred selitvijo v Turčijo igral še za Hellas Verono in Empoli.

